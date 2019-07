MIHÁL: Do služieb dôchodcom by sme chceli naliať desiatky miliónov eur

Znižovanie daní

Vyjadrenie k európskej minimálnej mzde



-Slovensko podporuje vznik tzv. európskej minimálnej mzdy. Potvrdil to minister práce Ján Richter (Smer-SD). Jej zavedenie je súčasťou programu novej šéfky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej. Ako hodnotíte zámer zjednotiť minimálnu mzdu?-



To neznamená, že na celom území Európskej únie bude platiť jedna – jediná minimálna mzda. Naďalej bude odlišná pre jednotlivé členské štáty, bude však stanovený jednotný mechanizmus stanovenia minimálnej výšky tejto mzdy.



Diskutuje sa o návrhu, že bola minimálna mzda v každej krajine stanovená ako minimálne 60 percent mediánovej mzdy. Mediánová je nižšia ako priemerná mzda, odhad je, že je približne o 10 percent nižšia ako priemerná. Ak bola prijatá európska smernica, u nás by tento mechanizmus stanovil minimálnu výšku minimálnej mzdy približne 540 eur. Ale na Slovensku je už pre tento rok stanovená minimálna mzda na úrovni 520 eur a diskusia, ktorá prebieha, naznačuje, že minimálna mzda by na budúci rok mala byť okolo 600 eur. V praxi máme už dnes vyššiu minimálnu mzdu ako to, o čom sa diskutuje v Európskej komisii.



Dohoda opozície

Bratislava 23. júla (Teraz.sk) – Jedným z cieľov strany SPOLU-občianska demokracia je razantne zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb pre dôchodcov.povedal v diskusii na TABLET.TV podpredseda SPOLU Jozef Mihál.dodal na margo zvýšenia financií pre tieto sociálne služby Mihál. Takýto postup by považoval za systémové opatrenie, na rozdiel od aktuálneho koaličného sociálneho balíčka a ústavného stropu pre vek odchodu do dôchodku.tvrdí Mihál. Dodáva, že zastropovanie nemá bezprostredný praktický efekt a prejaví sa až po rokoch, kedy by dnešný automatický mechanizmus zvyšovania veku odchodu do dôchodku narazil na ústavný strop vo výške 64 rokov.V praxi sa však podľa neho bude musieť legislatíva zmeniť tak, aby bola v súlade s ústavným zákonom, takže sa môže meniť aj automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku.naznačil Mihál.dodal.Ako nesystémový a predvolebný hodnotí Mihál aj koaličný sociálny balíček.povedal Mihál.Napríklad vianočný príspevok pre dôchodcov ponechal v platnosti v čase, keď bol ministrom práce a nerušil by ho ani dnes.,“ povedal.Aktuálny plán Smeru-SD výrazne zvýšiť vianočný príspevok, Mihál pozitívne nevníma.tvrdí.Návrh Mosta-Híd zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane fyzických osôb vníma Mihál pozitívne, bugárovci však podľa neho nedoriešili dopad tohto opatrenia na mestá a obce, ktorým klesnú príjmy.navrhuje Mihál.Výhrady má k návrhu SNS znížiť daň z príjmu pre živnostníkov a firmy s obratom do 100.000 eur ročne na 15 percent.upozornil.Firmám treba podľa neho pomôcť iným spôsobom.povedal.Zároveň však priznal, že takéto opatrenie môže znamenať veľký výpadok pre štátny rozpočet.uviedol Mihál.Zvýšenie rodičovského príspevku navrhuje Smer-SD pre matky, ktoré pred odchodom na materskú pracovali o 150 eur a pre nepracujúce matky o 50 eur.tvrdí Mihál.dodal.Dohodu Progresívneho Slovenska, SPOLU a KDH považuje Mihál za dôležitú, aj keď obsahovala len dva pomerne všeobecne formulované body.“ povedal Mihál.Tému opozičnej spolupráce touto dohodou za uzavretú nepokladá.tvrdí Mihál.uzavrel Mihál.