MS2018: Poľsko - Kolumbia 0:3 v H-skupine, Poliaci končia už v skupine

H-skupina, 2. kolo:

Poľsko - Kolumbia 0:3 (0:1)

Góly: 40. Mina, 70. Falcao, 75. Cuadrado. ŽK: Bednarek, Goralski. Rozhodovali: Ramos - Torrentera, Hernandez (všetci Mex.), 42.873 divákov.



Poľsko: Szczesny – Piszczek, Bednarek, Pazdan (81. Glik) – Bereszyňski (72. Teodorczyk), Krychowiak, Goralski, Rybus – Zieliňski, Lewandowski, Kownacki (57. Grosicki)



Kolumbia: Ospina – Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica – Aguilar (32. Uribe), Barrios – Cuadrado, Quintero (73. Lerma), James Rodriguez – Falcao (78. Bacca)

Tabuľka H-skupiny:

1. Senegal 2 1 1 0 4:3 4

Japonsko 2 1 1 0 4:3 4

3. Kolumbia 2 1 0 1 4:2 3

4. Poľsko 2 0 0 2 1:5 0

Kazaň 24. júna (TASR) - Futbalisti Kolumbie vyhrali v nedeľňajšom dueli H-skupiny MS v Kazani nad Poľskom 3:0. Pre Poliakov sa tak šampionát skončí už po súbojoch v základnej skupine, na konte nemajú ani bod. Kolumbia je s tromi bodmi na tretej priečke.Juhoameričanov nasmeroval k suverénnemu a zaslúženému triumfu v prvom polčase presným zásahom hlavou Yerry Mina, po zmene strán sa strelecky presadili Falcao a Juan Cuadrado. Dve gólové prihrávky si pripísal James Rodriguez.Poliaci nastúpia v záverečnom kole skupiny vo štvrtok 28. júna o 16.00 SELČ vo Volgograde proti Japonsku, paralelne sa bude hrať duel medzi Kolumbiou a Senegalom v Samare.Poliaci zahrávali hneď na začiatku v rýchlom slede dva rohové kopy, no bez ohrozenia bránky súpera. Aktivita "orlice" bola zreteľná, Lewandowski v 5. minúte nedočiahol ideálne hlavou na center z pravej strany. Až potom ukázali svoje schopnosti aj Kolumbijčania, Piszczek po štvrťhodine hry v poslednej chvíli zabránil v zakončení Falcaovi. Napriek svižnému tempu z oboch strán sa vyložené šance nerodili, absentovala presná finálna prihrávka i moment prekvapenia. Po polhodine hry prišla Kolumbia o zraneného Aguilara, jeho spoluhráč Cuadrado potom v 37. minúte predviedol skvelé sólo v šestnástke súpera a jeho strelu z uhla vyrazil Szczesny na roh. Záver polčasu patril Juhoameričanom a päť minút pred prestávkou sa dočkali. Po rozohratí rohového kopu nakrátko a centri Jamesa sa hlavou presadil Mina. Bola to jediná strela do priestoru bránky v prvom polčase.Na začiatku druhého polčasu nevyužili aktívnejší Kolumbijčania sľubný brejk po prienikovej prihrávke na Cuadrada, ktorý potom na hranici šestnástky našiel Falcaa, no jeho strela nebola presná. Poliaci sa smerom dopredu nevedeli presadiť a brankár Ospina bol prakticky bez práce. Prvýkrát musel vážne zasiahnuť až v 57. minúte a pohotovo zasiahol proti šanci Lewandowského, ktorý sa na neho rútil po dlhom pase od Krychowiaka. Inak ale kolumbijská defenzíva pracovala príkladne a tak bola snaha Poliakov bezzubá a kŕčovitá. A tak udrelo na druhej strane - v 70. minúte zaznamenal po perfektnom vysunutí od Quintera svoj premiérový gól na MS Falcao a zvýšil na 2:0. Súpera potom štvrťhodinu pred koncom zrazil definitívne na kolená Cuadrado, ktorého do sóla poslal James. Poliaci sa už na gólovú odpoveď nezmohli ani po šanci Krychowiaka a neskôr delovke Lewandowského pod brvno v 88. minúte a tak prehrali rozdielom triedy.