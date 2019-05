Na krídle Atlanty Trashers hral Vyacheslav Kozlov – alebo Vjačeslav?

Veľa príkladov na poangličtené ruské mená ponúkajú hlavne športové rubriky, nájdeme ich však aj v kultúre, politike či technike.

Bratislava 21. mája (TASR) - Podobne ako skloňovanie cudzích mien, aj prepisy z iných znakových sústav predstavujú samostatný široký problém. Odborníci sa podrobne venujú transkripcii z arabčiny, čínštiny či iných východných alebo starých jazykov. V médiách sa však najčastejšie stretávame s problematickým prepisom zo slovanských jazykov, najmä z ruštiny.



Môže za to angličtina, lebo práve s ňou zahraničné redakcie najčastejšie pracujú. Anglický prepis azbuky do latinky je ochudobnený o slovanské litery vyjadrujúce slovanské hlásky. My ich však máme a naše Pravidlá slovenského pravopisu obsahujú aj podrobnú tabuľku na ich použitie pri transliterácii z azbuky.



Preto sa nepatrí slovanské oko (a dušu) trápiť ypsilonmi na začiatku (Yelena) či na konci (Dmitry) mien; hláskovými skupinami namiesto mäkčeňov (zh – ž, ch – č, sh – š, shch – šč) či namiesto hlások angličtine cudzích (ts – c, kh – ch); prípadne zmäkčovaním spoluhlások ypsilonom (Kotyukov – Koťukov).



Veľa príkladov na poangličtené ruské mená ponúkajú hlavne športové rubriky, nájdeme ich však aj v kultúre, politike či technike: Rusko je pripravené Cypru poskytnúť až päť miliárd eur, ale ako pre Reuters vyhlásil hovorca ruského Ministerstva financií Sergei Storchak, zatiaľ žiadnu oficiálnu žiadosť nedostalo. Yury Namestnikov, antivírusový analytik známej antivírusovej spoločnosti Kaspersky Lab, zhrnul zaujímavé ekonomické pozadie sietí zombie počítačov – botnetov v článku „The economics of Botnets“. Vynikajúci mladý Dmitry Korchak (dnes už hviezda veľkých operných domov) konfrontoval s neobyčajne pokorným ponorom v podarenej symbióze piesňovú intimitu Sergeja Rachmaninova a Gioachina Rossiniho.



Moskovský olympijský štadión hostil stretnutie Rusko – Čile, ktoré sa nieslo v znamení ruskej dominancie; zaváhal iba Mikhail Youzhny, keď hneď v úvodnom stretnutí podľahol Fernandovi Gonzalezovi. V semifinále pokračoval v úspešnom nasadení mladý boxer z Klina: súpera Dmitryho Polyxovicha porazil na body.



Po slovensky sa použité mená prepisujú ako: Sergej Storčak, Jurij Namestnikov, Dmitrij Korčak, Michail Južnij, Dmitrij Polychovič. Niekedy je potrebné mať k dispozícii (a poznať) dané meno priamo v azbuke, pretože v anglickom prepise sa môžu stratiť najmä mäkčene – napr. v mene ruského herca a režiséra Vladimira Meňšova, ktorý sa po anglicky píše Menshov.



Zároveň však translatológovia upozorňujú, že si treba dávať pozor na oficiálne znenie mien športových, umeleckých, vedeckých a iných osobností ruského pôvodu. Deti emigrantov či iní „expati“ totiž môžu sami uprednostňovať anglický zápis svojho mena. Treba teda rešpektovať oficiálnu podobu zachytenú v dokladoch a používanú danou osobou. Ak sa napr. dočítame, že významným spolumajiteľom firmy APP je ruský emigrant Yury Parad, nemusí byť správne hneď z neho robiť Jurija.



Spomedzi iných slovanských jazykov má u nás azda najvypuklejší problém chorvátčina, srbčina a bosniačtina, konkrétne tamojšia mäkká polozáverová predopodnebná hláska ć, v cyrilike ž, ktorá sa u nás zvykne vyslovovať aj zapisovať ako č, hoci jej zvuk je bližší nášmu ť. Týka sa to všetkých typických priezvisk zakončených touto hláskou, ako Milošević, Petrović, Djindjić atď., ale aj miestopisných názvov, ako Ćuprija alebo Kućište. Pravidlá slovenského pravopisu jednoznačne uvádzajú prepis pomocou pôvodnej litery ć, málokedy sa to však rešpektuje.



Vlk sýty i ovca celá ostávajú, keď sa z mena stane internacionalizmus. Hokejista Kozlov z titulku bol pre svojich fanúšikov jednoducho „Slava“. Vsjo jasno.