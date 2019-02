Na Slovensku funguje zatiaľ osem sociálnych podnikov

Z údajov ministerstva práce vyplýva, že sociálne podniky doteraz vznikli najmä na východnom Slovensku.

Bratislava 17. februára (TASR) - Na Slovensku je v súčasnosti zatiaľ zaregistrovaných osem sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Prácu si v nich našlo 93 ľudí. Ministerstvo práce eviduje ešte ďalšie štyri žiadosti o registráciu.



Sociálne podnikanie na Slovensku dostalo novú zákonnú podobu ešte vlani. Štát si od prijatia novely sľuboval vytvorenie vhodných podmienok na to, aby sa rozvíjala sociálna ekonomika a podporil rast zamestnanosti na Slovensku.



Celkovo osem integračných sociálnych podnikov dalo prácu 93 ľuďom, pričom 70 patrí do skupiny znevýhodnených zamestnancov. Ide najmä o dlhodobo nezamestnaných, ľudí s nižším ako stredným vzdelaním, alebo patria k národnostnej či etnickej menšine. "Až 75 % z celkového počtu zamestnancov sú znevýhodnené osoby, tri z registrovaných sociálnych podnikov sú začínajúce a zamestnancov ešte len prijmú," priblížila pre TASR hovorkyňa rezortu práce Veronika Husárová.



Z údajov ministerstva práce vyplýva, že sociálne podniky doteraz vznikli najmä na východnom Slovensku, konkrétne štyri sú v Prešovskom kraji a tri v Košickom kraji. Jeden podnik je v Bratislavskom kraji. Vzniknuté sociálne podniky sa zaoberajú napríklad poskytovaním služieb v oblasti stavebníctva, výroby drevených výrobkov, zabezpečujú sociálne vzdelávanie, čistiace a upratovacie služby, poskytujú služby v poľnohospodárstve, záhradníctve, zaoberajú sa tiež stavebnými či dokončovacími prácami.



Podľa zákona môžu vznikať tri typy sociálnych podnikov, pričom jednou z podmienok má byť, že takýto podnik bude musieť viac ako polovicu svojho zisku investovať do napĺňania vopred definovaného cieľa. Integračný podnik má zamestnávať znevýhodnené alebo zraniteľné osoby. Sociálny podnik bývania má slúžiť na výstavbu alebo prestavbu bytov, prípadne nájom bytov osobám s mesačným príjmom do štvornásobku sumy životného minima. Zákon umožňuje aj vznik iných registrovaných sociálnych podnikov, ktorých cieľom je dosahovať pozitívny sociálny vplyv poskytovaním iných spoločensky prospešných služieb.



Sociálne podniky sa budú môcť uchádzať o priamu aj nepriamu formu pomoci od štátu. Získať budú môcť napríklad investičnú pomoc, kompenzačnú pomoc, ale aj pomoc na podporu dopytu. Nepriama dotácia bude vo forme daňových úľav, napríklad má byť nižšia DPH pri tovaroch a službách, ktoré budú sociálne podniky predávať. Rovnako nebudú musieť platiť daň zo zisku z tej časti, ktorú následne investujú do plnenia sociálneho cieľa. Existovať má aj odpustenie niektorých miestnych daní, napríklad za psa alebo nehnuteľnosť.