Na zoznam UNESCO pribudli lokality v Saudskej Arábii, Ománe a Keni

Manáma 29. júna (TASR) - Lokality v Saudskej Arábii, Ománe a Keni pridali v piatok na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Rozhodol o tom výbor daného úradu OSN na zasadaní v bahrajnskom hlavnom meste Manáma.



Výbor svetového dedičstva UNESCO sa rozhodol zaradiť na túto prestížnu listinu rozľahlú oázu al-Ahsá, známu svojimi palmami, ktorá sa nachádza vo východnej časti Saudskej Arábie. Ide už o piate miesto Saudskej Arábie zapísané na tento zoznam.



Pridané boli aj ruiny ománskeho starovekého mesta Kalhat, založeného v roku 1100 p.n.l. Počas svojej existencie predstavovalo významný bod obchodných ciest smerujúcich do oblasti Indického oceánu. Tiež ide o piaty zápis Ománu.



Získať pre svoje lokality značku UNESCO je pre krajiny Perzského zálivu prestížnou záležitosťou, keďže sa v rámci reforiem usilujú získať povesť bezpečných destinácií medzinárodného cestovného ruchu.



UNESCO sa rozhodlo zahrnúť na zoznam aj kenské archeologické nálezisko Thimlich Ohinga, ktoré predstavuje už siedmu lokalitu Kene na danej listine. Tieto najmenej 500-ročné kamenné ruiny obydlí boli využívané do 19. storočia.



Výbor Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) bude zasadať do 4. júla a podľa agentúry DPA medzi nové lokality svetového dedičstva vyberá z približne 30 nominácií.



Zasadanie sa koná v čase, keď tento kultúrny úrad OSN čelí po minuloročnom vystúpení USA problémom s financovaním. Washington zdôvodnil svoj krok predpojatosťou UNESCO voči Izraelu a prijatím Palestíny medzi jej členov.



Rovnaký krok zvažuje aj Izrael. Vyslanec židovského štátu pri OSN Karmel Šama ha-Kohen vyhlásil, že vláde svojho štátu odporučí, aby prehodnotila rozhodnutie o odchode Izraela z UNESCO alebo aby oddialila jeho uplatnenie.



Výbor UNESCO totiž na zasadnutí v Bahrajne odložil o rok platnosť kontroverzných rezolúcií o jeruzalemskom Starom meste a predjordánskom Hebrone. Iné sporné rezolúcie boli odložené už v apríli tohto roku.