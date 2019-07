Nadácia Zastavme korupciu podala žalobu kvôli prideľovaniu stimulov

Rezort školstva v reakcii uviedol, že podľa zákona o stimuloch zverejňuje po rozhodnutí o schválení poskytnutia stimulov na svojom webe informácie, napríklad zverejnenie posudkov.

Bratislava 31. júla (TASR) – Nadácia Zastavme korupciu podala správnu žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominantka SNS) o nesprístupnení informácie v súvislosti s pridelením stimulov v oblasti výskumu a vývoja. TASR to potvrdil Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu.



Suchý podotkol, že nadácia od rezortu školstva žiadala viacero informácií. "V prípade viacerých žiadostí o sprístupnenie informácií robilo ministerstvo obštrukcie," poznamenal Suchý. Poukázal napríklad na údaje o menách členov komisie, ktorá žiadostiam dávala záverečné posudky, na základe ktorých sa prideľovali peniaze. "Ministerstvo nám tieto mená odmietlo poskytnúť, pričom argumentovalo tým, že zákon o stimuloch je podľa neho nadriadený zákonu o slobodnom prístupe k informáciám. A teda, ak mu zákon o stimuloch taxatívne neprikazuje zverejniť mená členov komisie, tak ich nemôže ani sprístupniť na požiadanie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám," uviedol.



"Po tom, čo ministerka potvrdila toto rozhodnutie o nesprístupnení informácie, ktoré vydalo ministerstvo, sme sa rozhodli obrátiť na súd. Ministerstvo rovnako postupovalo aj v ďalšej infožiadosti, preto sme podali dve žaloby. Keďže k vytýčeniu pojednávania zrejme príde až po funkčnom období ministerky a celej vlády, výrazný posun v kauze vďaka pravdepodobnému pozitívnemu rozsudku v tejto veci neočakávame," vysvetlil Suchý. Prínos by však podľa neho mohlo mať súdne rozhodnutie do budúcna. "Odradil by inštitúcie od používania spomínanej argumentácie o nadriadenom a podriadenom zákone pri informáciách, ktoré sú citlivé, lebo sa týkajú veľkých káuz," dodal.



Priestor na pohyb v spomínanej kauze vidí nadácia v inom smere. "Na Okresnom úrade Bratislava je stále podozrenie zo spáchania priestupku ministerkou Lubyovou. Tento podnet sme podali 10. januára. Dôvodom bolo to, že niekoľko firiem, s ktorými ministerka uzavrela zmluvy o poskytnutí dotácie, neboli zapísané v registri partnerov verejného sektora, čo prikazuje takzvaný protischránkový zákon," povedal Suchý s tým, že podľa tohto zákona ministerke hrozí pokuta od 1000 do 100.000 eur za každú takúto zmluvu.



Rezort školstva v reakcii pre TASR uviedol, že podľa zákona o stimuloch zverejňuje po rozhodnutí o schválení poskytnutia stimulov na svojom webovom sídle informácie, ktoré sú zverejnené napríklad na stránke www.vedatechnika.sk. Ide napríklad o zverejnenie posudkov. Okrem toho tiež informáciu o tom, ktoré komplexné hodnotenie žiadosti o stimuly je kladné na základe odporúčania komisie, i to, ktoré je kladné napriek neodporúčaniu, a zdôvodnenie tohto rozhodnutia.



"V danom prípade sa podľa názoru druhostupňového správneho orgánu na predmetnú vec nevzťahuje právny režim zákona o slobodnom prístupe k informáciám," uviedol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zároveň rezort školstva dodal, že bude rešpektovať rozhodnutie súdu.



Rezort školstva pridelil viac ako 33,4 milióna eur 30 firmám na projekty v oblasti výskumu a vývoja. Medzi úspešnými žiadateľmi boli podľa poslanca Národnej rady SR Branislava Gröhlinga (SaS) aj firmy, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku.