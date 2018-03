Nemecká polícia zatkla popredného člena 'Ndranghety

Zadržaný muž je obvinený z členstva v zločineckej organizácii. Nemecký súd teraz musí rozhodnúť o tom, či ho vydá do Talianska.

Saarbrücken 2. marca (TASR) - Jedného z popredných členov talianskej zločineckej organizácie 'Ndrangheta zadržala v piatok nemecká polícia v Saarbrückene, hlavnom meste v spolkovej krajiny Sársko. Ide o 31-ročného Taliana, údajného zástupcu šéfa jedného z klanov tejto kalábrijskej mafie, po ktorom v Taliansku pátrali už od roku 2013 a neskôr naňho vydali aj európsky zatykač, informovala agentúra DPA.



Polícii sa ešte v januári podarilo počas koordinovanej operácie talianskych a nemeckých úradov zatknúť vyše 160 členov 'Ndranghety. Rozložila tak jeden z najmocnejších klanov Faraovcov a Marincolovcov, ktorý prenikol do podnikateľskej sféry v oboch zmienených krajinách. Mafiánom zároveň vtedy zhabala majetok v celkovej hodnote 50 miliónov eur.



Do hlavných správ nemeckých médií sa 'Ndrangheta dostala v roku 2007. Pred pizzeriou v západonemeckom meste Duisburg vtedy došlo k prestrelke medzi znepriatelenými klanmi, pri ktorej bolo zabitých šesť ľudí.