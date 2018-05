Za vraždu dieťaťa odsúdili Nemca na doživotie

Obžalovaný akúkoľvek zodpovednosť za smrť dieťaťa odmieta a pokúsil sa vyvolať podozrenie voči matke dieťaťa, požadujúcej pre neho maximálny možný trest.

Postupim 4. mája (TASR) - Na doživotný trest väzenia odsúdili v piatok v Postupime v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko neprávoplatne 38-ročného muža, a to za smrteľnú otravu 1,5-ročného synčeka jeho družky.



Vražda bezbranného, nevinného dieťaťa je nepredstaviteľným zločinom, odznelo v sieni miestneho krajinského súdu v zdôvodnení rozsudku, ktorý sa zrodil na báze indícií.



Obžalovaný totiž akúkoľvek zodpovednosť za smrť dieťaťa odmieta a pokúsil sa vyvolať podozrenie voči matke dieťaťa, požadujúcej pre neho maximálny možný trest. Informovala o tom regionálna rozhlasová a televízna stanica RBB.



Súd však v súlade s návrhom prokuratúry dospel k verdiktu, proti ktorému sa odsúdený zrejme odvolá, pretože nenašiel žiadny motív, prečo by dieťa mala zavraždiť jeho matka.



Proti odsúdenému mužovi svedčí predovšetkým fakt, že pri smrteľnej otrave boli použité lieky, ktoré používal on sám a ktorými disponoval. Potvrdila to súdna pitva i toxikologické testy zosnulého dieťaťa.



Motívom bol údajne mužov pocit, že dieťa mu narušuje vzťah s družkou, pretože sa do jeho výchovy zapájal popri otčimovi i jeho biologický otec.