Kriminalita v Nemecku klesla vlani o takmer 10 percent

Berlín/Osnabrück 22. apríla (TASR) - Polícia v Nemecku zaznamenala v roku 2017 skoro o desať percent menej trestných činov ako v predchádzajúcom roku. Je to najvýraznejší pokles za takmer 25 rokov. Uviedol to nedeľník Welt am Sonntag s odvolaním sa na zatiaľ nepublikovanú policajnú štatistiku.



Oproti tomu, po rokoch poklesu začala opäť narastať zločinnosť na nemeckých školách. Na prvom mieste rebríčka v počte zaznamenaných trestných činov sa znova ocitol Frankfurt nad Mohanom.



Spomínaná štatistika za rok 2017 uvádza celkom 5,76 milióna trestných činov, čo je o 9,6 percenta menej ako v roku 2016. Približne jedna tretina činov (2,09 milióna, pokles o 11,8 percenta) sú krádeže.



V oblasti ohlásených násilných trestných činov bol zaznamenaný pokles o 2,4 percenta na približne 189.000 prípadov.



Vo Frankfurte nad Mohanom bolo vlani zaregistrovaných 14.900 trestných činov na 100.000 obyvateľov, nasledujú Hannover (14.600) a Berlín (14.600). V roku 2016 bol Berlín ešte pred Frankfurtom. Štatistika zahŕňa všetkých 39 nemeckých miest s viac ako 200.000 obyvateľmi. Najbezpečnejší z nich je Mníchov.



Policajnú štatistiku za minulý rok predstaví nemecký minister vnútra Horst Seehofer 8. mája na stretnutí s kolegami z jednotlivých spolkových krajín. Jeho hovorkyňa skutočnosti zverejnené novinami Welt am Sonntag potvrdila, no zároveň upozornila, že ide len o predbežnú štatistiku, ktorá sa ešte musí zosúladiť so spolkovými krajinami.



Noviny Neue Osnabrücker Zeitung cez víkend informovali, že nemeckí policajti zastrelili vlani pri zásahoch 15 ľudí a 40 zranili. Väčšina policajtov konala v sebaobrane alebo v rámci pomoci ľuďom v nebezpečenstve. Vyplýva to z prieskumu na krajinských ministerstvách vnútra a policajných riaditeľstvách. Tieto čísla sú o niečo vyššie ako v roku 2016, keď policajti zastrelili 11 a zranili 28 osôb.