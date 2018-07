Neznámy páchateľ ukradol fotoaparáty a inú techniku za vyše 4000 eur

Ku krádeži došlo v čase od večerných hodín 2.7. do ranných hodín 3.7. Doposiaľ neznámy páchateľ poškodil viacero vstupných dverí a následne vošiel do vnútorných priestorov jednej z budov.

Bratislava 4. júla (TASR) - Neznámy páchateľ ukradol začiatkom týždňa v bratislavskej Dúbravke niekoľko kusov fotoaparátov, objektívov, fotografického príslušenstva, stolový počítač s príslušenstvom, sedem zberateľských fotoaparátov. Následne odišiel na neznáme miesto. Spôsobil škodu vo výške približne 4380 eur. Polícia krádež vyšetruje, informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Páchateľovi hrozí až desať rokov za mrežami.



Ku krádeži došlo v čase od večerných hodín v pondelok (2.7.) do ranných hodín v utorok (3.7.). "Doposiaľ neznámy páchateľ poškodil viacero vstupných dverí a následne vošiel do vnútorných priestorov jednej z budov na Ulici M. Sch. Trnavského," uviedol Szeiff s tým, že z jednej z tam situovaných miestností páchateľ odcudzil spomínanú techniku.



"Vyšetrovateľ Policajného zboru začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže. Nakoľko k spáchaniu tohto skutku došlo závažnejším spôsobom, v prípade preukázania viny hrozí páchateľovi v súlade so zákonom trest odňatia slobody na tri roky až desať rokov," uzavrel hovorca.