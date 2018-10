Nie je hanba stratiť sa na neznámej ceste

Brad Basel, Jennifer Louterová a Emma Reitersová... Trojica ľudí, ktorí sa kvôli šialenému pracovnému tempu stratili na tej najvzácnejšej ceste, ktorú k dispozícii majú – vo vlastnom živote. Zabúdajú na to, kým sú a čo ich trápi, dovolili, aby im vonkajšie okolnosti zastreli triezvy úsudok, a ich rebríček hodnôt sa kompletne celý rozhádzal.

Sú peniaze a úspech skutočne také dôležité? Ako má vyzerať správne fungujúci vzťah? Je možné zadefinovať krásu? Má zmysel investovať energiu do niečoho, čo nám ju neustále len odoberá? Prečo dovolíme minulosti, aby nám výrazne zasahovala do prítomných okamihov? Dokážeme sa zbaviť svojich vnútorných démonov, ktoré nás dlhé roky strašia? Chce to silu či sebazaprenie alebo len musíme okúsiť tvrdý pád, aby sme zistili, že sa naše kroky uberajú nesprávnym smerom?

Bratislava 11. októbra (OTS) - Začiatkom jesene 2018 vychádza debutový titul mladého slovenského autora s názvom. Hoci je dej zasadený do amerického prostredia, v problémoch, s ktorými sa potýkajú hlavné postavy, sa nájde takmer každý z nás. Všetky tri hlavné charaktery možno označiť za zblúdilcov, ktorí si svoje šťastie musia vyloviť z hlbín svojho vnútra. Brad ho totiž hľadá v sláve a v úspechu, Jennifer lipne na nefungujúcom vzťahu a nedokáže pochopiť, že odchodom od Brada viac získa, ako stratí, a Emma sa zasa snaží vymaniť spod osídiel minulosti a nechce si priznať, že niektoré skutočnosti treba len prijať, precítiť a začať žiť odznova.Ako „vyzerá“ pravá láska?Prečo si zakladáme na úspechu a uznaní okolia?Aké sú správne životné priority?Vráti sa každému všetko zlé, čo urobil iným?Je možné odhodiť minulosť za hlavu a začať žiť odznova?Skutočne musíme siahnuť až na dno svojich síl, aby sme zistili, akí sme silní?Nakoľko sa všetci traja hlavní hrdinovia živia profesiou, kvôli ktorej sú neustále pod dohľadom zvedavých očí verejnosti, musia čeliť mediálnemu tlaku – novinári nesmierne radi striehnu na každý ich krok, a to môže hneď viacero vecí poriadne skomplikovať. Občas sa totiž strácame sami v sebe, nieto ešte, ak naše životy riešia aj iní...Autor v románe Mólo našich životov poukazuje na problematiku, ktorá v dnešnej uponáhľanej dobe vôbec nie je zriedkavá. S citom a ľahkosťou pomocou svojich literárnych charakterov ukazuje čitateľom, že každý problém má riešenie – musíme si len pár vecí uvedomiť, prestať lipnúť na neexistujúcich ideáloch a v neposlednom rade – nájsť silu, ktorá sa skrýva v našom vnútri. Pretože ten, kto má čisté úmysly, jej má dostatok.Človek je najbezbrannejší vtedy, keď musí čeliť vlastným vnútorným démonom. Keď sa musí zbaviť istej časti svojho ja, ktorá ho deptá, ničí a zabíja. Sprvoti má totiž pocit, že si podráža svoje vlastné nohy. Akoby si dobrovoľne hádzal pod svoje členky kamene, o ktoré môže hocikedy zakopnúť. Vieš, že sa ľahšie vzdávame toho, čo nám robí radosť, než toho, čo nás ohrozuje? Nástrahy, ktoré si nesieme vo svojej duši, sa nás snažia oklamať. Tvária sa, že sú s nami zžité, že nám prenikli do každej bunky nášho tela, a kto by už len chcel bojovať voči sebe? Čím dlhšie sa necháš klamať zlom, ktoré si pestuješ v duši, tým viac sa v tebe bude rozrastať. Cudzopasiť v tvojej hlave, vyciciavať tvoju dušu, zabíjať tvoje radosti. Chceš sa od toho odpútať? Bude to boj. Ťažký, zdĺhavý a náročný. No stále je to lepšie, ako sa nechať pochovať zaživa.