Niektoré miestne úrady v Bratislave skracujú v pondelok pracovný čas

Pre Bratislavský kraj platí výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami predbežne od 13.00 do 19.00 h. Teplota vzduchu by podľa meteorológov mala dosiahnuť 35 stupňov Celzia.

Bratislava 12. augusta (TASR) - Mimoriadne horúce počasie má vplyv aj na pracovný čas miestnych úradov mestských častí v Bratislave. Niektoré z nich už v tejto súvislosti avizujú v pondelok jeho skrátenie. Teplota by sa podľa meteorológov mala v tejto deň vyšplhať na 33 až 34 stupňov Celzia.



Pre výstrahy pred vysokými teplotami bude napríklad miestny úrad v Starom Meste otvorený do 13.00 h. "Počas nasledujúcich dní bude miestny úrad fungovať v normálnom režime. Prípadné zmeny zapríčinené kriticky vysokými teplotami občanom vopred oznámime," informuje mestská časť na svojej webovej stránke.



Pracovnú dobu skracuje aj Nové Mesto, miestny úrad bude občanom k dispozícii do 14.00 h. Stránkové hodiny pre verejnosť sú skrátené aj na miestnom úrade v Podunajských Biskupiciach, a to do 15.00 h.



Pre Bratislavský kraj platí výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami predbežne od 13.00 do 19.00 h. Teplota vzduchu by podľa meteorológov mala dosiahnuť 35 stupňov Celzia, na území Bratislavy 33 až 34 stupňov Celzia. "Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," uvádza SHMÚ.



Zároveň je v čase od 21.00 h do utorka (13. 8.) do 6.00 h vyhlásená výstraha prvého stupňa pred búrkami. "S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," upozorňuje SHMÚ.