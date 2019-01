Obyvatelia Prievidze sa vlani viac sobášili, ako rozvádzali

Vlani sa narodilo 445 malých Prievidžanov, z toho bolo 202 dievčat a 188 chlapcov.

Prievidza 16. januára (TASR)- Prievidžanov medziročne ubudlo. Kým miestna matrika eviduje v prvých dňoch tohto roka 46.187 obyvateľov, vlani v takomto období ich bolo 46.519.



Z celkového počtu obyvateľov je viac žien, a to 23.818, mužov je 22.369. Reálny počet obyvateľov je však určite iný, upozornil TASR hovorca mesta Michal Ďureje. "V našej databáze sú iba aktívni obyvatelia, teda bez prechodných pobytov, žijúci mimo SR či platiaci dane v inom meste. Reálne je obyvateľov vždy viac, ako evidujeme v našej matrike," vysvetlil.



Vlani sa narodilo 445 malých Prievidžanov, z toho bolo 202 dievčat a 188 chlapcov. "Počas minulého roka zomrelo 445 našich občanov. Do Prievidze sa prisťahovalo 587 ľudí, z mesta sa ich odsťahovalo 853," doplnil Ďureje.



Prievidzská matrika vlani zaznamenala 231 sobášov, rozvodov bolo menej, a to 102.