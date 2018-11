Opäť dochádza k pokusom kupovať rómske hlasy, tvrdia rómski politici

V niektorých prípadoch ide o prísľub vecnej odmeny za hlas konkrétnemu kandidátovi, v niektorých prípadoch však ovplyvňovanie nadobúda formu zastrašovania.

Bratislava 5. novembra (TASR) – Pred komunálnymi voľbami 2018 dochádza k dennodenným pokusom o ovplyvnenie rómskych voličov. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda Strany tolerancie a spolunažívania František Tanko.



Oznámil, že v niektorých prípadoch ide o prísľub vecnej odmeny za hlas konkrétnemu kandidátovi, v niektorých prípadoch však ovplyvňovanie nadobúda formu zastrašovania. "Máme konkrétne podnety z obcí v okresoch Prešovského, Košického i Banskobystrického kraja, že starosta príde za Rómami a žiada, aby ho volili, inak vraj nedostanú robotu ani v rámci aktivačných prác," informoval rómsky politik.



Krajský predseda strany v Nitre Ladislav Németh, kandidujúci za nitrianskeho primátora, na tlačovej konferencii uviedol, že aj z tohto krajského mesta a jeho okolia prichádzajú podobné správy. "Aj u nás bolo počuť, že prichádzajú za Rómami a sľubujú im to i ono za konkrétne hlasy," povedal Németh.



Obaja preto vyzvali políciu, aby v súčinnosti s volebnými komisiami zabezpečila počas sobotňajších (10.11.) komunálnych volieb intenzívny dohľad nad ich regulárnosťou, špeciálne v oblastiach, kde žije segregovaná, chudobná rómska komunita. Tanko avizoval, že situáciu budú v osadách Prešovského, Košického či Banskobystrického kraja monitorovať aj rómski dobrovoľníci. "Zatiaľ sa nám prihlásilo 28 ľudí," konkretizoval.



Spolu s Némethom sa zhodli, že pokusy o ovplyvňovanie rómskych voličov sú permanentne sa opakujúcim javom pred voľbami. Sú presvedčení, že je to dôsledok desaťročia zanedbávaného a dostatočne neefektívneho riešenia problému marginalizovaných rómskych komunít a diskriminácie Rómov na Slovensku.