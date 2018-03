Organizácie podporujúce slobodu médií vyzvali ochraňovať novinárov

Signatári listu vyjadrili hlboký smútok i rozhorčenie nad vraždou slovenského novinára Jána Kuciaka a maltskej žurnalistky Daphne Caruanovej Galiziovej.

Brusel 6. marca (TASR) - Po vraždách novinárov na Slovensku a Malte vyzvala skupina organizácií presadzujúcich slobodu médií v utorok Európsku komisiu (EK), aby podnikla kroky na ochranu novinárov a skoncovanie s beztrestnosťou pri zločinoch voči nim.



V spoločnom otvorenom liste predsedovi EK Jeanovi-Claudovi Junckerovi podpísaných 17 organizácií apeluje na predstaviteľov eurokomisie, aby aj prostredníctvom pravidelného kontaktu s policajnými organizáciami v oboch uvedených krajinách zabezpečili, že vyšetrovania budú úplné, dôkladné a nezávislé.



Signatári listu vyjadrili hlboký smútok i rozhorčenie nad vraždou slovenského novinára Jána Kuciaka a maltskej žurnalistky Daphne Caruanovej Galiziovej. "Tieto vraždy na európskej pôde, v odplate za investigatívnu prácu týchto novinárov, sú jednoducho neprijateľné," cituje z listu na svojej webovej stránke Medzinárodná sieť pre slobodu slova (IFEX).



Organizácie privítali odsúdenie týchto zločinov zo strany inštitúcií Európskej únie, zdôraznili však požiadavku, aby vysokopostavení predstavitelia Únie nemárnili ďalší čas a na svoje slová nadviazali činmi.



EK musí podľa listu zaujať vedúce postavenie a vyžadovať od štátnych predstaviteľov a verejných osobností, aby vytvárali prostredie, v ktorom je zásadná úloha žurnalistiky rešpektovaná. "Atmosféra, v ktorej prevláda beztrestnosť a v ktorej sú novinári rešpektovaní len vtedy, keď slúžia záujmom tých, čo sú pri moci, pripravuje podmienky pre násilie," píše sa v liste.



Eurokomisia by podľa výzvy mala prioritne s členskými štátmi riešiť otázku vytvorenia národných mechanizmov na ochranu novinárov. Súčasne by na nich mala naliehať, aby bezodkladne plnili prijaté záväzky zaistiť novinárom bezpečné a neobmedzujúce prostredie na vykonávanie ich práce.



"Bezpečnosť novinárov je podmienkou dobrej žurnalistiky, ktorá slúži spoločnosti a publiku. Naše európske demokracie nemôžu prekvitať, keď sú novinári umlčovaní," dodáva list a predstaviteľom EK odkazuje: "Vaša reakcia na vraždy Jána Kuciaka a Daphne Caruanovej Galiziovej bude precedensom pre to, čo je prípustné v Európskej únii. Bezpečná budúcnosť novinárov v Európe je vo vašich rukách."



Pod listom sú podpísané okrem iného organizácie Výbor na ochranu novinárov (CPJ), Európske centrum pre slobodu tlače a médií (ECPMF), Európska federácia novinárov (EFJ), Európske novinárske centrum (EJC), Medzinárodná sieť pre slobodu slova (IFEX), Medzinárodná federácia novinárov (IFJ), Medzinárodný tlačový inštitút (IPI), Reportéri bez hraníc (RSF) či Transparency International (TI).