ORLOVSKÝ: Pýtal som sa, o čo ide Ficovi pri Sorosovi

Hosťom Pavla Demeša v relácii SVET Tu a teraz je Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti.

Bratislava 27. marca (TABLET.TV) - "Ak to bola kalkulovaná hra typu ´Viktor Orbán´, tak si myslím, že sa náš (bývalý) premiér trochu prerátal," myslí si Orlovský. Podľa neho Orbán už minul niekoľko desiatok miliónov eur od daňových poplatníkov na to, aby Sorosa vykreslil ako nebezpečnú osobu.



Ficov krok označil Orlovský ako skratovú reakciu, ktorá zneistila aj ľudí v koalícii. "Som rád, že Rada vlády pre mimovládne a neziskové organizácie minulý týždeň prijala uznesenie, v ktorom explicitne uviedla, že Nadácia otvorenej spoločnosti ani neziskový sektor nestoja za nekalými aktivitami, ktoré by ohrozovali bezpečnosť štátu," dodáva Orlovský.







Podľa neho zahraničné zdroje pre mimovládny sektor predstavujú len približne sedem percent ich celkového príjmu a najväčší príjem pochádza z ich vlastnej činnosti. "Zahraničné zdroje pochádzajú buď z Európskej únie, alebo z Nórskeho finančného mechanizmu," vysvetľuje šéf Nadácie otvorenej spoločnosti.



Nielen o financovaní neziskových organizácií, ale aj o budúcej spolupráci s novou vládou premiéra Petra Pellegriniho diskutuje Pavol Demeš so svojím hosťom v relácii SVET Tu a teraz.