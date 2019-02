Pacientom so zriedkavými chorobami chýba pomoc európskych odborníkov

Bratislava 28. februára (OTS) - Každý druhý z nich je dieťa. Na Slovensku má každé päťdesiate dieťa do siedmich rokov viacnásobné postihnutie. Väčšina týchto detí má pritom zriedkavú často aj neznámu diagnózu. Ide o rozsiahlu a rôznorodú skupinu chorôb, ktoré postihujú všetky systémy ľudského tela. Rozlišujeme ich v priemere 7000 a každý deň vedci objavia nové. Na Slovensku žije aktuálne približne 300 000 ľudí so zriedkavou chorobou.Dnes, posledný februárový deň, si pripomíname Medzinárodný deň zriedkavých chorôb. Za 12 rokov sa rozrástol vo veľkú medzinárodnú kampaň, vďaka ktorej sa lepšie žije pacientom, lepšie spolupracuje lekárom z celého sveta, a pri mnohých diagnózach už existuje správna diagnostika a liečba.Tohtoročná kampaň Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb sa koncentruje na premostenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Prioritou zdravotnej starostlivosti sú Európske referenčné siete . „“ konštatuje európsky komisár pre zdravie a potraviny. Európske referenčné siete pôsobia v Európe už druhým rokom. Ich hlavným sloganom je Share, Care, Cure. Benefitom je viac informácií, viac vedomostí, viac skúseností. Je ich 24. Spájajú 300 európskych nemocníc a 900 odborníkov na zriedkavé choroby: lekárov, sestry, fyzioterapeutov, sociálnych pracovníkov, ale aj pacientov. Prostredníctvom Európskych referenčných sietí môžu pacienti so zriedkavými chorobami využiť najlepšiu dostupnú liečbu a poradenstvo v EÚ pre konkrétne ochorenie. Ich lekári sú v kontakte s vysoko špecializovaným tímom kolegov z celej Európy. Pokrývajú širokú škálu ochorení, od porúch kostí až po choroby krvi, od rakoviny u detí až po imunodeficienciu. Praktické skúsenosti sú zatiaľ obmedzené. Za necelý rok úspešne pomohli vyše 250 pacientom so zriedkavými chorobami, ktorí vo svojej krajine nevedeli nájsť pomoc. Tí slovenskí medzi nimi chýbali.Už rok pôsobí na Slovensku Národná sieť pracovísk pre zriedkavé choroby. Tvorí ju 59 odborných pracovísk v univerzitných alebo fakultných nemocniciach, či národných ústavoch. Jej najväčší význam spočíva v skrátení cesty pacienta k odborníkom. Zoznam má uľahčiť a najmä urýchliť cestu pacienta k odborníkovi a tým optimalizovať diagnostický a terapeutický proces, pričom prvý z nich nie zriedka trvá aj niekoľko rokov, hovorí odborný garant Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb . Podporuje tiež zbieranie skúseností a špecializáciu odborníkov. Slovenských špecialistov z rôznych oblastí medicíny, nájdete práve v. Až 17 z 59 pracovísk, spĺňa náročnejšie kritéria a prostredníctvom MZ SR bude mať možnosť na jar 2019 reagovať na výzvu Európskej komisie, ohľadom rozšírenia Európskych referenčných sietí., hovorípredsedníčka Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb.Až 95 % zriedkavých chorôb je neliečiteľných. Sociálny dopad zriedkavých chorôb je neprehliadnuteľný. Každý druhý pacient so zriedkavou chorobou potrebuje sociálne služby. Osem z 10 ľudí so zriedkavými chorobami potrebuje pomoc pri každodenných aktivitách. Práve pre nich sú tu sociálne služby, či už ide o odľahčovacie služby - opatrovanie, osobná asistencia alebo terapeutické rekreačné programy kde si môžu oddýchnuť a zdieľať skúsenosti s rodinami s podobným osudom, kým o ich dieťa sa starajú odborníci.Slovenská aliancia zriedkavých chorôb je jednou z 38 národných aliancií v Európe. Už ôsmy rok obhajuje práva pacientov so zriedkavými chorobami. Tiež pomáha zviditeľniť a prepojiť existujúce služby. Aktuálne združuje 23 pacientskych organizácií, ktoré sa venujú rôznym zriedkavým chorobám a viacero diskusných skupín, či jednotlivcov „,“ zdôrazňuje odborný garant Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb