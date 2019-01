Pri zrážke autobusu a nákladiaka zahynuli v Pakistane desiatky ľudí

Šéf administratívy okresu uviedol, že z vozidla vytiahli 24 tiel, všetky boli spálené.

Kvéta 21. januára (TASR) - Najmenej 24 ľudí zahynulo pri pondelňajšej zrážke autobusu a nákladného auta na juhozápade Pakistanu. Autobus po zrážke začal horieť. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady.



Autobus mieril z mesta Karáči do okresu mesta Pandžgúr. S nákladiakom sa zrazil v okrese Lasbela.



"Z vozidla sme vytiahli 24 tiel, všetky boli spálené," uviedol šéf administratívy okresu Lasbela Šabír Mengal.



Smrteľné dopravné nehody so stovkami obetí ročne sú v Pakistane veľmi bežné, a to v dôsledku bezohľadného jazdenia a zlého stavu ciest.