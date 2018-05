Pamätník v Bratislave zdobí plaketa s textom Pittsburskej dohody

V centre hlavného mesta tak pamätník pripomína dokument o súhlase s politickým programom spojenia Čechov a Slovákov v spoločnom štáte.

Bratislava 26. mája (TASR) – Pamätník československej štátnosti na Námestí Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zdobí bronzová plaketa s textom Pittsburskej dohody. V centre hlavného mesta tak pripomína dokument o súhlase s politickým programom spojenia Čechov a Slovákov v spoločnom štáte.



Jedným z iniciátorov nainštalovania plakety bol aj profesor Ján Fuska, ktorý sa zasadil aj za znovupostavenie vedľa stojacej sochy Milana Rastislava Štefánika. Tú spolu s pamätníkom československej štátnosti osadili v roku 2009 na nábrežie Dunaja, pred novú budovu Slovenského národného divadla. "Chceli sme, aby táto plaketa pripomínala unikátnu dohodu dvoch národov, ktoré sa rozhodli z vlastnej vôle žiť spolu ako rovný s rovným a oficiálne to dali na papier. Je to dokument, ktorého vážnosť si možno Slováci ani neuvedomujú," povedal pre TASR Fuska.



Bronzový odliatok textu tejto dohody je podľa jeho slov jedinečný na Slovensku i v zahraničí. Ľuďom má pripomínať, že Slováci, takisto ako ostatné národy, majú svoju históriu. "Nie sme národ ani mladý, ani nový, ale národ neuznávaný až do roku 1918," skonštatoval Fuska. Ako podotkol, aj vďaka Pittsburskej dohode veľmoci uznali dva národy, z ktorých jeden bol neznámy, za nový štát. "Toto by sme nemali zabúdať. Uznali tu Slovákov ako národ." Plaketa na pamätníku československej štátnosti podľa Fusku zároveň úzko súvisí s vedľa stojacou sochou Milana Rastislava Štefánika, ktorý mal veľký podiel na vzniku prvej Československej republiky v roku 1918.



Pittsburská dohoda patrí k základným kameňom vzniku niekdajšieho Československa. Bola to politická dohoda, ktorú 30. mája 1918 v americkom Pittsburghu (štát Pensylvánia) podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov s budúcim československým prezidentom Tomášom G. Masarykom. Pittsburská dohoda je dokument o súhlase s politickým programom spojenia Čechov a Slovákov v spoločnom štáte. Pittsburská dohoda schvaľovala spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte, v ktorom malo mať Slovensko vlastnú administratívu a snem.