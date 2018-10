Pardubická filharmónia zahrá koncerty k storočnici ČSR

Okrem koncertov k jubileu má KFP program na celú sezónu 2018/2019, a to s novým šéfdirigentom.

Bratislava/Pardubice 4. októbra (TASR) – Vo svojej jubilejnej 50. sezóne má Komorná filharmónia Pardubice (KFP) aj koncerty k 100. výročiu Československej republiky.



Po minulomesačnom otváracom voľne prístupnom open-air koncerte na Perštýnskom námestí to budú dva koncerty v Sukovej sieni Domu hudby v Pardubiciach. Pod názvom Republike k narodeninám sa uskutočnia 8. a 10. októbra, kde zaznejú skladby Frederika Rzewskeho, Bohuslava Martinů a Ludwiga van Beethovena.



Ďalšie podujatie k storočnici je komponovaný program Po stopách histórie (18.10.), ktorý poslucháčov prevedie významnými historickými míľnikmi krajiny. S týmto komorným programom chce sedem hudobníkov navštevovať základné a stredné školy.



Okrem koncertov k jubileu má KFP program na celú sezónu 2018/2019, a to s novým šéfdirigentom. "Táto filharmónia patrí k hudobným telesám, ku ktorým som sa v minulosti ako hosťujúci dirigent vracal vždy s veľkým rešpektom a úctou. Jubilejnú sezónu vnímam ako nádhernú a bohatú. Urobíme všetko pre to, aby sme priniesli čo najviac emócií a čistej hudobnej energie," vyjadril sa šéfdirigent Stanislav Vavřínek.