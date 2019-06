Náklady na výrobu generík sú nižšie, pretože používajú existujúce účinné látky, ktoré už prešli potrebným testovaním.

Bratislava 15. júna (TASR) – Pätina Slovákov odmietne v lekárni lacnejšiu alternatívu lieku a trvá na takom, ktorý mu predpísal alebo odporučil lekár. Poukázal na to prieskum realizovaný v rámci projektu Lieky s rozumom, ktorým Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) SR učí pacientov nielen bezpečnému užívaniu liekov, ale aj možnostiam, ako na ich kúpe ušetriť.



"Prieskum, do ktorého sa zapojilo 1012 respondentov, ukázal, že v užívaní generických liekov sme stále opatrní a preferujeme skôr lekárom predpísaný či odporučený liek. Až tretina Slovákov pojem generikum nepozná vôbec, a aj po vysvetlení sú k tejto alternatíve len málo naklonení," vysvetľuje asociácia.



Ako tiež prieskum ukázal, na lacnejšiu alternatívu svojej liečby sa opýta lekárnika približne každý piaty Slovák. "Originálne lieky musia prejsť zložitými a nákladnými toxikologickými a klinickými skúšaniami, preto je ich cena spravidla vyššia," vysvetlila farmaceutka Jana Danielčáková.



Ako dodala, náklady na výrobu generík sú nižšie, pretože používajú existujúce účinné látky, ktoré už prešli potrebným testovaním. Výrobca generického lieku musí preto dokázať, že liek obsahuje to isté liečivo v rovnakom množstve a má rovnakú liekovú formu ako originálny liek.



Prezidentka AOPP SR Mária Lévyová upozornila, že nie pre všetky lieky ale existuje dostupná alternatíva vo forme generika. Podotkla, že každému pacientovi môže vyhovovať iný liek, preto je podľa jej slov vhodné poradiť sa o zámene svojej liečby s lekárom, prípadne s lekárnikom. "Pacientom bez porady s lekárom neodporúčame experimentovať s liečbou, a to najmä, ak užívajú liek, ktorý im z dlhodobého hľadiska vyhovuje," uzatvorila.



Možnosť vyhľadať si lacnejšiu alternatívu svojej liečby ponúkajú partneri projektu Lieky s rozumom. Online liekovú kalkulačku Lieky šetria možno nájsť na stránke Ministerstva zdravotníctva SR.