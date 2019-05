Pellegrini: Šefčovič je len jedným z kandidátov V4 na post predsedu EK

Môžem potvrdiť doterajšie slová českého premiéra, že nie je zatiaľ oficiálnym kandidátom, pretože tých mien je tam veľa a uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia, zareagoval slovenský premiér.

Brusel 28. mája (TASR) – Maroš Šefčovič je len jedným z kandidátov, ktorého nomináciu na post predsedu Európskej komisie podporujú krajiny Vyšehradskej štvorky (V4). Povedal to v utorok slovenský premiér Peter Pellegrini. Po príchode na mimoriadny summit EÚ v Bruseli takto reagoval na medializované informácie, podľa ktorých sa Šefčovič spomína ako spoločný kandidát V4 na post predsedu EK. Predseda vlády SR pritom priamo nepovedal, koho by na poste sám podporil.



"To všetko je ešte otvorené. Samozrejme, ja ako Slovák by som bol najradšej, keby to bol náš komisár Maroš Šefčovič, ale je to len jeden z kandidátov. A môžem potvrdiť doterajšie slová aj českého premiéra, že nie je zatiaľ oficiálnym kandidátom, pretože tých mien je tam veľa a uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia," zareagoval na otázku médií.



Český denník Hospodářské noviny (HN) v utorok informoval, že súčasný podpredseda Európskej komisie (EK) pre energetickú úniu Maroš Šefčovič je údajne spoločným kandidátom krajín V4 na post predsedu EK. Odvolával sa pritom na zdroje z okolia českého premiéra Andreja Babiša a EK. Samotný Babiš následne odmietol špekulácie, že by V4 Šefčoviča navrhovala na "nejakú pozíciu" v EÚ.



Šefčovič zase v reakcii uviedol, že ho teší podpora V4 pri možnej kandidatúre "na vrcholné posty" v EÚ.



Pellegrini po príchode na summit EÚ okrem tejto témy hovoril tiež o tom, že Slovensko ani ďalšie krajiny V4 nepovažujú systém špicenkandidátov nevyhnutne za "bibliu", pričom novým predsedom EK by podľa nich mal byť ten "najlepší kandidát".



Slovenský premiér dodal, že pri diskusii s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou sa dohodol na tom, že EÚ potrebuje "novú silu a novú dynamiku", pričom jeho vlastnými kritériami pri výbere nového predsedu EK je, aby to bol človek "mladý, dynamický a plný síl".



Ešte pred neformálnou večerou európskych lídrov sa Pellegrini zúčastnil na koordinačnom stretnutí premiérov krajín V4. Spoločne s nimi následne absolvoval stretnutia s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom.



Podľa Pellegriniho má V4 záujem zabojovať o "regionálny balans" v rámci nominácií na najdôležitejšie pozície v európskych orgánoch, v rámci ktorých má ambíciu "hrať dôležitú úlohu".



(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Schmidtová)