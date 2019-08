Počet prípadov osýpok sa medziročne takmer strojnásobil

V európskom regióne registruje WHO tento rok takmer 90.000 prípadov, vlani ich pritom bolo 84.462.

Ženeva 13. augusta (TASR) - Počet prípadov osýpok sa celosvetovo v prvých siedmich mesiacoch tohto roka zvýšil takmer trojnásobne v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018, oznámila v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Správa prišla v čase rastúceho znepokojenia nad klesajúcou mierou zaočkovanosti v dôsledku odporu časti verejnosti voči vakcinácii, informuje agentúra AFP.



Tento rok bolo vo svete hlásených dosiaľ 364.808 prípadov osýpok. Tieto čísla sú "najvyššie (zaznamenané) od roku 2006", povedal novinárom v Ženeve hovorca WHO Christian Lindmeier.



Vlani išlo v prvých siedmich mesiacoch o 129.239 prípadov.



Nové údaje sú mimoriadne znepokojujúce, keďže podľa WHO je celosvetovo hlásených približne len desať percent skutočných prípadov nákazy osýpkami.



Najviac prípadov zaznamenali v Konžskej demokratickej republike (KDR), na Madagaskare a Ukrajine.



Na Madagaskare, kde len počas prvého polroka 2019 registrovali okolo 127.500 prípadov, sa pritom počty nakazených v posledných mesiacoch výrazne znížili po celonárodnom núdzovom programe očkovania, zdôraznila zdravotnícka agentúra OSN.



Počet prípadov osýpok rastie po celom svete. V africkom regióne zaregistrovali medziročne až 900-percentné zvýšenie, pokým v západnom Pacifiku nárast o 230 percent.



Väčšie hromadné výskyty tohto ochorenia zaznamenali Angola, Čad, Filipíny, Kamerun, Kazachstan, Nigéria, Sudán, Južný Sudán či Thajsko.



V Spojených štátoch hlásili tento rok 1164 prípadov, v porovnaní s 372 prípadmi za celý rok 2018, čo je najvyšší počet v krajine za štvrťstoročie.



V európskom regióne registruje WHO tento rok takmer 90.000 prípadov, vlani ich pritom bolo 84.462.



Osýpky patria k najnákazlivejším ochoreniam a rýchlo sa šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými ľuďmi — stačí kýchnutie či zakašľanie. Spôsobujú časté komplikácie, ako sú zápaly priedušiek, pľúc i centrálneho nervového systému, ktoré môžu byť aj smrteľné. Najúčinnejším preventívnym opatrením proti nim je očkovanie.