PODCAST: Nový spoj na Ukrajinu a obnovená výhybňa detskej železnice

Bratislava 29. júna (Vovlaku.sk)- Z Košíc do Mukačeva sa dá dostať priamo vlakovým spojením takmer po 80 rokoch, a to po štandardných európskych koľajach. Na Košickej detskej historickej železnici sa po 30 rokoch opäť môžu križovať vlaky. To sú témy 57. dielu podcastu Točňa.Prvý slovenský týždenný podcasto železničnej doprave prináša zaujímavosti z histórie železníc, aktuality z koľajovej dopravy a hovorí o trendoch v železničnej dopravnej infraštruktúre, osobnej a nákladnej doprave. Tvorcom podcastu je portál vovlaku.sk.