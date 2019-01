Podmienečné prepustenie je možné zvážiť približne u 1900 väzňov

K januáru tohto roku boli iniciované procesy na podmienečné prepustenie pre 217 odsúdených, ktorí spĺňali požadované podmienky, teda ktorým uplynie lehota vykonaného trestu.

Bratislava 13. januára (TASR) - Od začiatku tohto roku nadobudla účinnosť novela Trestného zákona, v rámci ktorej bol doplnený paragraf 66 o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Jeho aplikácia by pomohla štátu šetriť na nákladoch na väzňoch a mohla by riešiť preplnenosť slovenských ústavov na výkon trestu odňatia slobody.



Konkrétne v prípade spomínaného paragrafu ide o odsek 1 písmena c, v ktorom sa píše, že ak ide o osobu odsúdenú za zločin, ktorá nebola pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody, po výkone polovice uloženého trestu môže byť podmienečne prepustená na slobodu. Súd zároveň nariadi kontrolu technickými prostriedkami.



"Koncom roka 2018 bolo vo výkone trestu odňatia slobody približne 1900 odsúdených, u ktorých by bolo možné zvážiť podmienečné prepustenie za uvedených podmienok. K januáru tohto roku boli iniciované procesy na podmienečné prepustenie pre 217 odsúdených, ktorí spĺňali požadované podmienky, teda ktorým uplynie lehota vykonaného trestu. Ročné náklady na odsúdeného vo väzení sú približne 15 tisíc eur ročne, naproti tomu náklady na odsúdeného v treste domáceho väzenia sú približne 500 eur ročne," objasnila pre TASR Denisa Gerši z Tlačového odboru Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR).



"V súvislosti so zavedením tohto inštitútu a jeho využívaním jednotlivými ústavmi bol v rámci internej legislatívy Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) upravený postup, podľa ktorého riaditeľ ústavu podá príslušnému súdu návrh na podmienečné prepustenie odsúdeného s nariadenou kontrolou technickými prostriedkami v prípade odsúdeného, ktorý spĺňa technické podmienky na výkon kontroly elektronickými prostriedkami, spĺňa formálne podmienky uvedené v spomínanom paragrafe 66 odseku 1 písmena c Trestného zákona. Je umiestnený v diferenciačnej skupine A alebo B príslušného stupňa stráženia alebo v prípade mladistvých v diferenciačnej skupine so zmierneným režimom alebo so základným režimom," priblížil pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS Adrián Baláž.



Na to, aby bol odsúdený podmienečne prepustený, musí plniť program zaobchádzania, jeho resocializačná prognóza by mala byť priaznivá, riziko sociálneho zlyhania nízke. Odsúdený by nemal mať evidovaný nezahladený disciplinárny trest, preukázateľne súhlasí s podmienečným prepustením a nariadenou kontrolou technickými prostriedkami. "V týchto prípadoch ide teda o povinnosť riaditeľa ústavu," objasnil Baláž.



"Zároveň však riaditeľ ústavu môže podať návrh na podmienečné prepustenie odsúdeného s nariadenou kontrolou technickými prostriedkami aj u odsúdeného, ktorý síce spĺňa podmienky, ale vzhľadom na stav osobnosti odsúdeného je umiestnený v špecializovanom oddiele a nesúhlasí s podmienečným prepustením a nariadenou kontrolou technickými prostriedkami. V týchto prípadoch ide o právo riaditeľa ústavu," konkretizoval ďalej Baláž.



Podľa jeho slov pedagóg s odsúdeným, ktorý spĺňa podmienky, vykoná pohovor a zistí, či súhlasí s podmienečným prepustením a nariadenou kontrolou technickými prostriedkami. V prípade súhlasu sa zašle žiadosť o preskúmanie splnenia podmienok výkonu kontroly technickými prostriedkami probačnému a mediačnému úradníkovi okresného súdu, v ktorého obvode sa chce odsúdený po prepustení zdržiavať.



"Riaditeľ ústavu určí na preskúmanie splnenia podmienok výkonu kontroly technickými prostriedkami probačnému a mediačnému úradníkovi spravidla lehotu 15 pracovných dní. Návrh riaditeľa ústavu na podmienečné prepustenie s nariadenou kontrolou technickými prostriedkami sa príslušnému súdu odošle spolu so spracovaným hodnotením. Riaditeľ ústavu môže podať návrh na podmienečné prepustenie s nariadenou kontrolou technickými prostriedkami opakovane. Opakovaný návrh podá len po zmene skutočností rozhodných pre zamietnutie pôvodného návrhu súdom," dodal na záver Baláž.



"Vzhľadom na to, že ročne je priemerne monitorovaných len okolo 40 osôb, minister spravodlivosti SR Gábor Gál aktívne rieši možnosti lepšieho a efektívnejšieho využívania projektu ESMO. Širšia pracovná skupina, ktorú zriadil minister, analyzuje možnosti rozsiahlejšieho nasadenia elektronických náramkov u odsúdených a ďalších osôb. Išlo by o test domáceho väzenia aj pri zločinoch, pri ktorých je rozpätie trestnej sadzby od štyroch do 10 rokov (doteraz len pri prečinoch s trestnou sadzbou do päť rokov)," povedala Gerši z MS SR.



Ako priblížila, aktuálne je príprava legislatívy v rámci veľkej novely Zákona o probačných a mediačných úradníkoch v záverečnej fáze. Cieľom je nielen lepšie využitie projektu ESMO, ale aj to, aby sudcovia mohli uložiť trest domáceho väzenia v prípadoch, keď uložený trest odňatia slobody s ohľadom na osobu páchateľa a okolnosti skutku by bol príliš represívny, čo má neraz za následok nežiadúci dopad na rodiny páchateľov.