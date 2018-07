Pohotovosť v Závadke nad Hronom zanikla, pacienti chodia do Brezna

Pacient s akýmkoľvek zdravotným problémom, ktorý vznikol po riadnych ordinačných hodinách ošetrujúceho lekára, bude mať k dispozícii pohotovosť v Brezne.

Brezno 3. júla (TASR) – Lekársku službu prvej pomoci (LSPP) od začiatku júla nahradila ambulantná pohotovostná služba (APS). Pacienti z rozľahlého Breznianskeho okresu sa v prípade zdravotných problémov musia dostaviť už len na jedinú pohotovosť na Horehroní, a to na námestí v Brezne. V Závadke nad Hronom zanikla. Informuje o tom oficiálna webová stránka metropoly Horehronia.



"Od 1. júla zanikla LSPP v Závadke nad Hronom. To znamená, že pacient s akýmkoľvek zdravotným problémom, ktorý vznikol po riadnych ordinačných hodinách ošetrujúceho lekára, bude mať k dispozícii pohotovosť v Brezne. Ide o ambulanciu, kde doteraz bola vykonávaná LSPP, na Námestí gen. M. R. Štefánika 11. Zmenou je aj úprava ordinačných hodín pohotovosti. Počas pracovných dní bude fungovať od 16.00 do 22.00 h, cez víkend a počas štátom uznaných sviatkov od 7.00 do 22.00 h. Pre obyvateľov Telgártu by bolo možno výhodnejšie navštíviť pohotovosť v Poprade. Zásadnou zmenou tiež je, že po 22.00 h bude zdravotná starostlivosť zabezpečovaná ústavnou pohotovostnou službou. To znamená, že po desiatej večer do rána siedmej hodiny bude pacient ošetrený v najbližšej nemocnici. V našom okrese ide o Nemocnicu s poliklinikou na Banisku," priblížil zmeny, ktoré sa dotýkajú obyvateľov Horehronia všeobecný lekár pre dospelých a zároveň konateľ spoločnosti, ktorá je organizátorom APS, Vladimír Hudec.



Ako zdôraznil, zdravotná starostlivosť sa poskytuje len v ambulancii, čiže doterajšie výjazdy LSPP sú v rámci novej pohotovosti zrušené. Na byt k pacientovi môže prísť len záchranná služba pri ohrození života. Ide o výjazdy Rýchlej zdravotnej pomoci – sanitka so záchranárom a Rýchlej lekárskej pomoci – sanitka s lekárom. V prípade požiadavky o ošetrenie imobilného pacienta na byte lekárom sa tento stav rieši formou ošetrujúceho lekára, ktorý ho má vo svojej starostlivosti a návštevu vykoná počas ordinačných hodín schválených samosprávnym krajom, zvyčajne v popoludňajších hodinách.



Podľa Štatistického úradu SR v okrese Brezno žilo ku koncu vlaňajšieho roka 61.959 obyvateľov.