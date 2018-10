Muža, ktorý napadol svoju matku, obvinili z pokusu o vraždu

Obvinený je podozrivý z úmyselného fyzického útoku na 77-ročnú ženu, ktorej mal spôsobiť minimálne 40 bodno-rezných rán na životne dôležité orgány.

Skalica 23. októbra (TASR) - Muža, ktorý mal počas uplynulého víkendu napadnúť v Skalici svoju matku, obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Ide o 56-ročného občana Českej republiky. TASR informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.



Obvinený je podozrivý z úmyselného fyzického útoku na 77-ročnú ženu, ktorej mal spôsobiť minimálne 40 bodno-rezných rán na životne dôležité orgány. "V dokonaní skutku mu zabránili v nedeľu (21.10.) v skorých ranných hodinách policajti obvodného oddelenia a hliadka Mestskej polície v Skalici, ktorí násilím vnikli do priestorov bytu a vykonali voči útočníkovi služobný zákrok," uviedla Linkešová.



Staršia pani bola po útoku hospitalizovaná v kritickom stave v nemocnici. Policajti vzápätí obmedzili jej syna na osobnej slobode a vzhľadom na jeho psychický stav bol pod dohľadom policajtov hospitalizovaný v nemocnici. "Vyšetrovateľ ho obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu na chránenej osobe a zároveň spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie," doplnila hovorkyňa.



Do rozhodnutia súdu zostáva muž v nemocnici za nepretržitého stráženia pracovníkmi polície. "V zmysle zákona hrozí za pokus vraždy rovnaký trest ako pri dokonanom skutku, to znamená 20 až 25 rokov alebo doživotie," informovala Linkešová.