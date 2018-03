Polícia pátra po tomto mužovi z Českej republiky

Šesťdesiatdeväťročný Ján Kamrád je nezvestný od 2. augusta.

Trnava 9. marca (TASR) – Kriminálna polícia v Trnave žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 69-ročnom Jánovi Kamrádovi z Českej republiky. Nezvestný je od 2. augusta.



Ako informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, nezvestný bol naposledy videný v obci Banka v okrese Piešťany pri rieke Váh, kde stanoval so svojimi blízkymi. „Odvtedy nikomu nepodal o sebe žiadnu správu. Kamrád je nízkej postavy, má zhrbené držanie tela, prešedivené vlasy,“ uviedla hovorkyňa.



Polícia po mužovi pátrala aj za pomoci vrtuľníka Ministerstva vnútra SR, pričom do pátracej akcie bolo zapojených viacero policajtov a záchranárov. Vykonanými pátracími akciami a previerkami na miestach jeho možného pobytu sa ho polícii doteraz nepodarilo vypátrať. „Polícia žiada občanov, ktorí nezvestného muža niekde videli, aby to oznámili na číslo 158,“ doplnila Kredatusová.