FOTO: Pri troch nehodách v Nitrianskom kraji asistoval alkohol

Levice/Komárno 19. februára (TASR) – Pri troch dopravných nehodách v Nitrianskom kraji asistoval počas uplynulých dní alkohol. V piatok 16. februára vodič osobného motorového vozidla Renault Laguna medzi obcami Tešmak a Ipeľské Sokolce v okrese Levice neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam. Vyšiel mimo cestu a narazil do svahu, kde sa dvakrát prevrátil. Pri nehode sa 28-ročný vodič z obce Tešmak nezranil. Policajti ho podrobili dychovej skúške na alkohol, ktorej výsledok bol 1,71 promile, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová. Vodič bol v zmysle zákona obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia.V sobotu 17. februára 6.45 hodine sa stala dopravná nehoda v obci Veľké Túrovce v okrese Levice. Vodič osobného motorového vozidla Škoda Octavia pri prejazde ľavotočivej zákruty zišiel do priekopy. Vo svojej jazde pokračoval ďalej a narazil do oplotenia rodinného domu. Po náraze s vozidlom z miesta odišiel, narazil však do stromu a následne do plynovej prípojky a elektrického vedenia rodinného domu. Vodič utrpel pri nehode zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Policajti namerali 20-ročnému mužovi z Pášťoviec v dychu 1,31 promile alkoholu. Na vozidle vznikla škoda vo výške 2000 eur, na oplotení 200 eur a na ďalších 500 eur bola vyčíslená škoda na prípojke a vedení. V obidvoch prípadoch boli vodiči obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.K dopravnej nehode pod vplyvom alkoholu došlo počas víkendu aj v Komárne. V sobotu 17. februára krátko pred deviatou hodinou narazil vodič osobného motorového vozidla Škoda Felícia na Dunajskom nábreží do zaparkovaného osobného motorového vozidla Suzuki. To sa dôsledkom nárazu posunulo do dvoch ďalších vozidiel Fiat Punto a Mazda. Po nehode 31-ročný vodič z miesta odišiel a svoje vozidlo zaparkoval na Eötvösovej ulici, kde ho policajti podrobili dychovej skúške na alkohol. Vodič z Komárna mal dychu 1,96 promile alkoholu. Na zaparkovaných vozidlách vznikla škoda za takmer 2000 eur, na vodičovej Felícii škoda vo výške 200 eur. Pri nehode nebol nikto zranený, informovala Bruchterová. Poverený policajt muža obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.