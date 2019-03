Vzhľadom na to, že obaja sú obvinení za spáchanie skutku na chránených osobách, hrozí im odňatie slobody na sedem až 12 rokov.

Trnava 8. marca (TASR) - Trnavskí kriminalisti objasnili tri lúpeže, ktoré sa stali v meste Trnava koncom februára a začiatkom marca. Vyšetrovateľ obvinil dvoch mužov vo veku 17 a 19 rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Martina Kredatusová.



Po polnoci 23. februára napadol neznámy muž poškodeného v priestoroch športového areálu na Rybníkovej ulici. Pristúpil k nemu a znenazdajky ho kopol do tváre, v dôsledku čoho spadol na zem.



"Následne ešte s ďalšími osobami pokračovali vo fyzickom útoku, prehľadali ho a vzali mu mobilný telefón. Poškodený vyhľadal lekárske ošetrenie, našťastie, neutrpel vážnejšie zranenia, bol len jednorazovo ošetrený," uviedla Kredatusová.



K ďalšej lúpeži došlo o tri dni neskôr pri moste cez Trnávku na Zelenom kríčku. Obaja obvinení pristúpili k mladistvému mužovi a najprv sa ho pýtali, či má mobilný telefón. Ten sa snažil nevšímať si ich a pokračoval v chôdzi. Páchatelia mladíka dobehli a jeden ho udrel päsťou do tváre. Potom ho prehľadali a vzali mu mobilný telefón. Mladý muž utrpel pomliaždeniny tváre a tiež bol jednorazovo ošetrený.



"Minulý týždeň v sobotu o polnoci prepadli v blízkosti Bernolákovej brány ďalšieho mladistvého. Poškodený najprv dostal údery do tváre, spadol na zem a z vrecka nohavíc mu vzali mobilný telefón. Pomliaždeniny tváre a hlavy, ktoré utrpel, si vyžiadali jednorazové ošetrenie," doplnila hovorkyňa KR PZ.



Trnavskí kriminalisti na objasnení lúpeží intenzívne pracovali a postupne zo získaných informácií vyskladali skladačku, smerujúcu ku konkrétnym páchateľom. "Kriminalisti zadržali 19-ročného Róberta z Trnavy v pondelok v trnavskom nákupnom centre a 17-ročného Milana v stredu v Piešťanoch počas brigádnických prác," doplnila krajská hovorkyňa.



Vyšetrovateľ oboch mladíkov obvinil zo zločinu lúpeže a spracoval podnet na väzobné stíhanie. V prípade obvineného Róberta súd už rozhodol o jeho väzbe, Milana rozhodovanie čaká v najbližších hodinách. Vzhľadom na to, že obaja sú obvinení za spáchanie skutku na chránených osobách, hrozí im odňatie slobody na sedem až 12 rokov.