Polícia vyšetruje zrážku auta s maloletým chodcom v Slovenskom Grobe

Bratislava 31. októbra (TASR) - Dopravní policajti vyšetrujú okolnosti dopravnej nehody z pondelka (29.10.) v obci Slovenský Grob, pri ktorej došlo k stretu osobného motorového vozidla s maloletým chodcom. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.



Podľa informácií polície viedol 69-ročný vodič osobné motorové vozidlo v čase krátko pred 12.30 h po Hlavnej ulici v smere do obce Chorvátsky Grob. "Na jednom z riadne označených priechodov pre chodcov došlo k zrážke uvedeného vozidla so 6-ročným chodcom, ktorý mal na priechod náhle vstúpiť v tesnej blízkosti prechádzajúceho vozidla. Zrážkou boli chodcovi spôsobené ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do jednej z bratislavských nemocníc," priblížila hovorkyňa.



Ako ďalej dodala Slamková, vykonanou dychovou skúškou nebola u vodiča zistená prítomnosť alkoholu v dychu. "Presné príčiny, okolnosti, ako aj miera zavinenia tejto dopravnej nehody sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania. V tejto súvislosti poverený príslušník PZ začal trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví," uzavrela.