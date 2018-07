Polícia zadržala muža, ktorý nelegálne prevážal cudzincov

Občania Bangladéša vo veku od 26 do 36 rokov za cestu do Nemecka alebo Francúzska prevádzačom zaplatili 10.000 eur.

Bratislava 3. júla (TASR) - Polícia zadržala a obvinila 36-ročného muža z Bieloruska, ktorý cez Slovensko nelegálne prevážal štyroch občanov Bangladéša. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Baloghová. Muž chcel cudzincov previesť do západnej Európy. Za prevádzačstvo mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až desať rokov.



"Podľa zistení polície mal v pondelok (2.7.) skoro ráno prevážať občan Bieloruska Aleh M. v osobnom motorovom vozidle štyroch občanov bangladéšskej štátnej príslušnosti. V okrese Snina mali nedovolene prekročiť štátnu hranicu Slovenskej republiky z Ukrajiny," priblížila Baloghová. Vozidlo však zastavili a skontrolovali príslušníci hraničnej a cudzineckej polície. Následne vzal vyšetrovateľ Bielorusa do vyšetrovacej väzby.



Občania Bangladéša vo veku od 26 do 36 rokov za cestu do Nemecka alebo Francúzska prevádzačom zaplatili 10.000 eur. "Boli administratívne vyhostení s určením zákazu vstupu na naše územie a územie ostatných členských štátov EÚ," dodala hovorkyňa.