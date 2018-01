Poprad ocení najlepších pedagógov v troch kategóriách

Každá škola môže nominovať do jednotlivých kategórií maximálne jedného pedagóga. Osobitne budú hodnotení učitelia zo stredných škôl.

Poprad 16. januára (TASR) - Mesto Poprad vyhlásilo 4. ročník ankety o najlepšieho pedagóga. V rámci nej chce pri príležitosti Dňa učiteľov v polovici marca oceniť najaktívnejších a najúspešnejších pedagogických zamestnancov, teda učiteľov materských, základných, stredných, umeleckých škôl, ale aj vychovávateľov v školských kluboch zo škôl pôsobiacich na území mesta. „Školstvo a vzdelávanie sú pre nás dôležitou prioritou. Prácu a poslanie pedagógov chceme preto opakovane oceniť aj prostredníctvom tejto ankety, ktorá je výrazom vďaky učiteľom za ich prácu pre naše mesto,“ uviedol viceprimátor Popradu Igor Wzoš.



Školy môžu po internom hlasovaní alebo výbere s možnosťou zapojenia pedagógov, žiakov a rodičov, nominovať do ankety pedagogických zamestnancov v troch kategóriách. Prvou je akčný/tvorivý učiteľ, kde by mali byť pedagógovia bez rozdielu veku, ktorí zavádzajú do edukačného procesu inovatívne, netradičné metódy a formy práce, publikujú a pracujú v rôznych združeniach. „Druhou kategóriou je učiteľ s mimoriadnymi výsledkami, kde môžu navrhovatelia zaradiť pedagógov, ktorí vo svojej praxi vo výchovno-vzdelávacom procese niečo dosiahli, či už v projektoch alebo pri reprezentácii školy. Poslednou kategóriou je zaslúžilý učiteľ, kde patria takí pedagógovia, ktorí svoj život zasvätili práci s deťmi a sú z pohľadu žiakov, vedenia školy a rodičov skvelými učiteľmi,“ konkretizoval hovorca mesta Poprad Marián Galajda.



Každá škola môže nominovať do jednotlivých kategórií maximálne jedného pedagóga. Osobitne budú hodnotení učitelia zo stredných škôl. Riaditelia zašlú spracované nominácie odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Poprade najneskôr do konca februára na emailovú adresu najpedagog@poprad.sk. „Odborná porota následne z predložených návrhov určí víťazov v jednotlivých kategóriách. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety Naj pedagóg 2018 sa uskutoční počas galavečera pri príležitosti Dňa učiteľov v Dome kultúry v Poprade dňa 19. marca,“ uzatvára hovorca.