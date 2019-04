Poznáte syndróm bieleho plášťa?

Ako si vybrať tlakomer?

1. Malo by ísť o registrovanú certifikovanú zdravotnícku pomôcku.

2. Prístroj by mal byť kalibrovaný (ideálne je, aby ste prístroj kupovali v lekárni alebo v eshope, ktorý ponúka aj autorizovaný servis).

3. Väčšina procesov pri meraní by mala fungovať automaticky.

4. Manžeta by mala byť variabilná pre rôzne veľkosti paže (ideálna je Intelli manžeta s 360°presnosťou, ktorá sa prispôsobí rôznym veľkostiam, jednoducho sa nasadzuje aj jednou rukou a ako jediná meria presne pri akomkoľvek otočení na paži).

5. Jednoduché ovládanie merania jedným tlačidlom.

6. LED kontrolky, ktoré uľahčia odčítanie výsledkov – zelená OK, oranžová pozor na zvýšené hodnoty.

7. Tlakomer by mal zaznamenať detekciu nepravidelných pulzov – prípadné arytmie.

8. Zaznamenať pohyb počas merania, aby nedošlo k nesprávnej interpretácii výsledkov.

9. Mať dostatočnú pamäť na výsledky pre 2 merané osoby.

10. Dostatočnú výdrž batérie.

11. Cestovné puzdro (krvný tlak si merajte aj na dovolenke).

12. Najmodernejšie tlakomery dokážu prostredníctvom smartaplikácie prenášať výsledky do vášho mobilného telefónu, vyhodnocovať ich a upozorniť na trendy vás, ale aj lekára.

Bratislava 25. apríla (OTS) - Hypertenzia je zodpovedná za 54 % prípadov cievnej mozgovej príhody a 47 % srdcových infarktov. Napriek všetkým informáciám si ľudia stále myslia, že vysoký krvný tlak sa ich netýka a ide o problém ľudí vo vyššom veku. Pritom artériovou hypertenziou trpí na Slovensku až 35 % dospelých medzi 25. až 64. rokom.nastáva vtedy, keď prekročíte dvere ambulancie. Z človeka, ktorý je inak v poriadku sa u lekára stáva niekto, komu sa potia ruky, trasie hlas, búši srdce a najmä má mimoriadne zvýšený krvný tlak. Pri meraní tlaku v ambulancii má hodnoty na maxime. Výsledok? Zo zdravého človeka je razom pacient, ktorý potrebuje liečbu vysokého krvného tlaku.Tento istý človek pri pravidelnom domácom meraní krvného tlaku nemusí mať žiadne problémy. Prečo je to tak? Ide o prirodzenú psychickú reakciu človeka na stres. A tou návšteva lekára a ambulancie naozaj pre mnohých môže byť.Existuje však aj opačný problém, a tým je, alebo, o ktorom veľa ľudí nevie. „,“ hovorí kardiológ doc., CSc. „“ dodáva.Správne si zmerať tlak je jednoduché v prípade, ak máte moderný tlakomer, ktorý všetko podstatné zvládne sám. Vy sa nemusíte o nič starať, len zabezpečiť pravidelné meranie po niekoľkominútovom sedení v pokoji. Ideálne je, ak si tlak meriate pravidelne, nielen večer, ale aj ráno, aby ste dokázali odhaliť aj nebezpečnú rannú hypertenziu. Nemali by ste si ho merať len doma, ale napríklad aj v práci, aby ste zaznamenali prípadné kolísanie tlaku počas dňa. Ak vám už lekár diagnostikoval vysoký krvný tlak, svoj tlakomer by ste si mali brať so sebou aj na dovolenku.Výhodou vlastného tlakomeru môže byť aj možnosť zaznamenávať si svoje namerané hodnoty tlaku do mobilnej aplikácie, čo umožňujú niektoré novšie modely tlakomerov. Takto dokážete odhaliť prípadné nepriaznivé tendencie vo vašom organizme – zvyšovanie či kolísanie tlaku, rannú hypertenziu, arytmie a podobne.,“ hovorízo spoločnosti OMRON.Čo môžete pre svoje zdravie urobiť vy? Poznať hodnoty svojho krvného tlaku.