Pre správny vývoj chrupu treba u detí dávať pozor na zlozvyky

Bratislava 18. mája (TASR) - U malých detí môže z rôznych dôvodov dochádzať k nesprávnemu postaveniu chrupu. Podľa Simony Dianiškovej z prezídia Slovenskej komory zubných lekárov je častým zlozvykom u detí dlhé používanie cumlíka, ktorý by v ústach nemali mať, ak už majú zuby. "Veľmi problematické je potom odvyknúť ich z cumľania prstov a náhrad cumlíka," hovorí čeľustná ortopédka.



U čeľustných ortopédov sú tradične pacientmi deti medzi 12. až 15. rokom, ale v niektorých prípadoch by podľa odborníčky mali rodičia zájsť k čeľustnému ortopédovi už s päťročným dieťaťom, ktoré má ešte mliečny alebo zmiešaný chrup. Cieľom včasnej liečby je vytvoriť v ústnej dutine lepšie podmienky pre trvalé zuby, aby dieťa malo harmonický, funkčný a estetický zhryz. Podľa Daniškovej dlhé používanie cumlíka či cumľanie prstov a neskôr napríklad obhrýzanie pera vedie k deformácií kostí v ústach.



"Veľa detí dnes trpí alergickými ochoreniami, ktoré im znemožňujú dýchať nosom. Dýchajú ústami, a tak sa im deformuje horná čeľusť. Podnebie je úzke, pery nevytvárajú dostatočný tlak na zuby a tie začínajú trčať dopredu," priblížila ďalší dôvod pre návštevu čeľustného ortopéda. Problém signalizuje aj to, keď dieťa začína hovoriť a neosvojí si po niekoľkých mesiacoch všetky hlásky. Môže to súvisieť s anatomicky zle vytvarovaným podnebím a polohou jazyka.



Ak niektoré mliečne zuby museli dieťaťu z nejakého dôvodu vytrhnúť, zuby okolo môžu rásť v nesprávnej polohe, nakláňať sa do medzier, a následne nemajú miesto trvalé zuby. Nesprávny zhryz podľa Dianiškovej možno liečiť rôznymi spôsobmi, od niekoľkotýždňového používania drevenej paličky, gumových prefabrikovaných strojčekov, individuálne zhotovených strojčekov až po priesvitnú snímateľnú dlahu, ktorá sa od roka 2018 ponúka aj pre malé deti s mliečnym a zmiešaným chrupom.



"Výhodou oproti klasickým 'nočným' strojčekom je, že ju môžu mať na zuboch 24 hodín denne, no vedia si ju samy vybrať na jedenie aj na umývanie zubov. S dlahou sa dá rozprávať, deti ich majú viac a vymieňajú si ich samy po týždni za nové," priblížila. Priesvitná dlaha nie je hradená z verejného zdravotného poistenia.