Trojici z Považia, ktorá prepadla čerpaciu stanicu, hrozí 20 rokov

K doterajším deviatim obvineniam pribudli ďalšie dve.

Trenčín 4. januára (TASR) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne obvinil zo zločinu lúpeže spáchaného spolupáchateľstvom a z prečinu neoprávnenej výroby a používania platobného prostriedku 46-ročného Stanislava H. z Ružomberka, 47-ročného Milana Ž. z Hornej Súče a 57-ročného Jaroslava K. z Trenčína.



Trojici mužov, ktorí lúpežne prepadli čerpaciu stanicu a aj poštu v Trenčianskom okrese, tak k doterajším deviatim obvineniam pribudli ďalšie dve. Polícia ich zadržala v auguste minulého roka pri rozsiahlej akcii, na ktorej sa zúčastnilo 150 policajtov. Informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.



Podľa jej ďalších slov obvinení ešte 8. septembra 2016 nadránom ozbrojení pištoľami na chate v okrese Uherské Hradište spútali dvoch mužov a prinútili ich vydať im peniaze, kreditnú kartu, kľúče od auta a mobilný telefón. Odniesli si 3200 Kč, 1000 amerických dolárov, 400 eur. Vzápätí odišli na automobile jedného z poškodených a pokúsili sa v obci Bojkovice vybrať 36.000 Kč, čo sa im však nepodarilo. Auto neskôr použili pri lúpežnom prepadnutí čerpacej stanice vo Veľkých Bierovciach v Trenčianskom okrese. Po lúpeži auto spustili do kanála rieky Váh.



"K jednému z najzávažnejších skutkov tejto trojice došlo 10. novembra 2016. Obvinení si obliekli overaly s nápisom Polícia, vzali si kukly, pištole a samopal a vlámali sa do domu v obci v okrese Trenčín. Jeden z trojice obvinených niekoľkými ranami zo samopalu usmrtil nemeckú dogu. Vzali si zlatú retiazku, zlatú kľúčenku a najmenej štyri pamätné mince," doplnila Antalová s tým, že po návrate majiteľa domu spútali, prikryli mu hlavu a v jeho automobile ho odviezli do lesa, kde sa mu vyhrážali fyzickou likvidáciou rodiny a zapálením domu. Následne muža znovu naložili do auta a donútili ho z dvoch herní v Trenčíne, ktoré prevádzkuje, vybrať peniaze, pričom muž im zo strachu o svoj život a život blízkych vydal celkom 42.062 eur.



"Po tom, ako im poškodený muž odovzdal peniaze, ho po niekoľkých hodinách vyložili z vozidla a v úmysle zakryť stopy auto zapálili v rekreačnej oblasti Zelená Voda pri Novom Meste nad Váhom. Napadnutý muž následne kontaktoval políciu," doplnila policajná hovorkyňa s tým, že obvineným za posledný skutok hrozí trest odňatia slobody na 12 až 20 rokov.