Prevencia zachraňuje životy - Union zdravotná poisťovňa preto opäť odmeňuje za účasť na preventívnych prehliadkach.

Bratislava 3. mája (OTS) - Veľa sa o nej hovorí a píše, takmer každý o nej teoreticky vie, ale keď príde k realizácii, niekde to uviazne. O čom je reč? O jednoduchej pravidelnej preventívnej prehliadke, ktorá však môže zachrániť život. Aj keď prevencii prikladá Union zdravotná poisťovňa veľký význam a venuje sa jej už veľa rokov, prax ukazuje, že osvety v tejto oblasti nie je nikdy dosť. Pomerne veľké množstvo ľudí lekára navštívi až vtedy, keď začína mať zdravotné problémy, ktoré ich začnú obmedzovať v práci a znižovať kvalitu ich života. V mnohých prípadoch je však už neskoro a diagnóza neumožňuje úplné vyliečenie. Preto je mimoriadne dôležité absolvovať preventívne prehliadky aj vtedy, ak sa cítime úplne zdraví.



Pozitívna motivácia k účasti na preventívnych prehliadkach

S cieľom motivovať poistencov k účasti na preventívnych prehliadkach, Union zdravotná poisťovňa ako prvá zdravotná poisťovňa priniesla unikátny prvok - individuálnu odmenu pre ľudí, ktorí sa touto formou starajú o svoje zdravie. „Ľudia si dnes často nevážia to najcennejšie čo majú – svoje zdravie. My si veľmi vážime tých, ktorí sa o seba starajú a chodia na preventívne prehliadky. Zdravie je len jedno a pravidelná prevencia zachraňuje životy. Preto sme v týchto dňoch poslali našim poistencom od 40 rokov list, v ktorom si okrem poďakovania za účasť na prevencii, nájdu aj malý darček vo forme poukážky na nákup v obchodnom reťazci vo výške 10 eur,“ uviedla členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne, Elena Májeková. Ako dodala, Program prevencie spustila Union zdravotná poisťovňa už v roku 2014 a urobila tak významný krok smerujúci k motivácii poistencov na zvýšenie miery osobnej zodpovednosti za svoje zdravie. Potvrdzuje tak líniu nadštandardnej starostlivosti o svojich poistencov. Za vykonanie preventívnej prehliadky Union odmeňuje aj lekárov formou príplatku ku kapitácii, respektíve príplatku k cene bodu. „Myslím si však, že úplne najväčšou odmenou je práve zdravie a možnosť si v zdraví vychutnávať život čo najdlhšie. My v Unione preto zo všetkých síl už dlhodobo bojujeme za to, aby si čo najviac z našich poistencov zvyklo pravidelne chodiť na preventívne prehliadky,“ doplnila Elena Májeková.



Čo môže odhaliť preventívna prehliadka?

V rámci preventívnych prehliadok sa vykonávajú klinické a laboratórne vyšetrenia, vďaka ktorým je možné odhaliť prevažnú väčšinu ochorení napríklad poruchu funkcie obličiek a močového mechúra, vysoký krvný tlak, obezitu, poruchu glukózovej tolerancie, zmenenú hladinu tukov, prozápalový stav organizmu, zvýšené riziko kardiovaskulárneho ochorenia a podobne. Zároveň sa v rámci nich vykonávajú aj špeciálne skríningové vyšetrenia, ktorých cieľom je odhaliť vybrané onkologické ochorenia už v začiatočnom štádiu. Uvedené vyšetrenia nie sú v súčasnosti povinné zo zákona, takže zachytiť tieto ochorenia je možné len v tom prípade, ak sa poistenec na preventívnej prehliadke zúčastní.



Preventívna pripomienka

Union zdravotná poisťovňa ako prvá na trhu zaviedla pre svojich poistencov preventívnu pripomienku. Je to bezplatná služba, ktorou formou SMS alebo e-mailu poistencom pripomenie, že je vhodné absolvovať preventívnu prehliadku. „Aktívna komunikácia s našimi poistencami či už osobná, elektronická, ale aj telefonická zdôrazňuje jej mimoriadny význam. Teší nás, že sme zaznamenali veľmi pozitívne reakcie zo strany poistencov,“ povedala Miroslava Jurčáková, špecialistka vývoja programov zdravia Union zdravotnej poisťovne.