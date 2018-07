Pri Národnom tréningovom centre v Poprade bude 209 parkovacích miest

Parkovisko bude mať živičný povrch, chodníky a rozptylové plochy pred turniketmi budú zo zámkovej dlažby.

Poprad 23. júla (TASR) – V priestore medzi hokejovým a futbalovým štadiónom v Poprade pribudne 209 parkovacích miest pre osobné autá. Začala totiž výstavba parkovacích plôch pre návštevníkov športových podujatí v Národnom tréningovom centre (NTC) Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a okolitých športovísk. Okrem toho tam pribudnú aj tri miesta pre odstavenie autobusov.



„Toto parkovisko by malo slúžiť nielen pre potreby NTC, ale aj pre tenistov, malo by to byť zároveň aj záchytné parkovisko pre hokejových fanúšikov či návštevníkov väčších podujatí v Spišskej Sobote. Som rád, že celá táto časť tzv. Grébparku začína postupne nadobúdať vynovenú podobu, ktorú podčiarkne aj rekonštrukcia Ulice Boženy Němcovej," uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.



Nové parkovacie miesta budú situované pozdĺž severnej a východnej strany NTC, a to medzi oplotením areálu a miestnou komunikáciou (MK) na ulici Boženy Němcovej, ktorá z týchto strán lemuje pôvodný areál futbalového ihriska.



Parkovisko NTC bude sprístupnené cez štyri navrhované napojenia z tejto ulice, konkrétne tri vjazdy z jej východnej strany a jeden zo severu MK. „Fanúšikovia i návštevníci tak budú mať možnosť pohodlného príjazdu na parkovisko a výjazdu z neho. Zároveň tak môže dôjsť k oddeleniu fanúšikov domácich a hostí prenosnými zábranami," doplnil primátor.



Parkovisko bude mať živičný povrch, chodníky a rozptylové plochy pred turniketmi budú zo zámkovej dlažby. V rámci stavby je okrem riešenia parkoviska navrhovaná aj úprava živičného krytu MK na ulici Boženy Němcovej v dĺžke viac ako 200 metrov. Súčasťou výstavby parkoviska je aj verejné osvetlenie.



Zhotoviteľom diela je spoločnosť LEGALITE, s.r.o. Košice, ktorá má na dokončenie stavby štyri mesiace od odovzdania staveniska. Cena projektu, ktorý financuje samospráva zo svojho rozpočtu, predstavuje sumu takmer 350.000 eur.