PRIESKUM: Vo svete poklesla miera poistenosti

Na začiatku tisícročia, pred veľkou finančnou krízou, bol tento údaj v priemere o jeden percentuálny bod vyšší.

Bratislava 21. mája (TASR) - Napriek tomu, že prírodné živly na Slovensku a po celom svete neustále pretrvávajú, väčšina ľudí svoj majetok poistený nemá. Potvrdil to aj prieskum Allianz Research, podľa ktorého v roku 2017 poklesla vo svete miera poistenosti na úroveň 5,5 % (poistné ako percento HDP).



Na začiatku tisícročia, pred veľkou finančnou krízou, bol tento údaj v priemere o jeden percentuálny bod vyšší. "Je to vlastne paradoxná situácia. Na jednej strane riziká vo svete neustále rastú - ako klimatické zmeny, demografický vývoj, kybernetické či politické riziká, na druhej strane ľudia po celom svete vynakladajú čoraz menšiu časť svojho príjmu na poistnú ochranu. Je potrebné veľké spoločné úsilie politikov a priemyslu na odstránenie tejto 'ochrannej medzery',“ hovorí hlavný ekonóm skupiny Allianz Michael Heise.



Hoci objem prijatého poistného vo svete za minulý rok stúpol o 3,7 % na sumu 3,66 bilióna eur (bez zdravotného poistenia), miera rastu príjmov už druhý rok po sebe zaostáva za ekonomickým rastom, ktorý dosahuje 5,9 %.



V rámci sveta rástlo minulý rok neživotné poistenie dvojnásobne rýchlejšie ako životné, keď zaznamenalo najväčší nárast od roku 2012, a to na úrovni 5 %. K rastu prispeli takmer všetky regióny, hoci rozdiel medzi rozvíjajúcimi sa a vyspelými krajinami je markantný. Kým vo východnej Európe dosiahol rast poistného v neživotnom poistení 6,7 %, na Slovensku bol nárast v roku 2017 len na úrovni 5,9 %.



V životnom poistení bol celosvetový rast poistného v roku 2017 výrazne nižší, len na úrovni 2,8 %. Dôvodom je najmä slabý rozvoj v západnej Európe, kde je akumulovaný takmer 30-% podiel celosvetového poistného. V dlhodobom časovom horizonte je však vo východnej Európe aj naďalej veľmi slabý trh životného poistenia. Od začiatku milénia miera poistenosti v životnom poistení v tomto regióne poklesla z už nízkej úrovne 1 % na aktuálnych 0,5 %.



Na Slovensku, po troch klesajúcich rokoch, minulý rok stúplo životné poistenie o 4,3 %, no objem poistného je stále o 9 % nižší ako v predkrízovom období v roku 2008. Na Slovensku miera poistenosti v životnom poistení od čias krízy poklesla z 1,6 % na aktuálnych 1,2 %.



Allianz Research predpokladá v blízkej budúcnosti ďalšie zotavovanie poistných trhov. Rast poistného by sa mal v najbližšom desaťročí zrýchliť na približne 6 %, čo odráža bežný rast a výšku inflácie vo svetovej ekonomike. "Stanovovať dlhodobé prognózy je v súčasnosti obzvlášť náročné, keďže poisťovacie trhy prechádzajú zásadnými zmenami. Z nášho pohľadu však tento zlom ponúka aj veľké príležitosti. S novými technológiami môže byť poistné krytie prístupné a na dosah pre viac ľudí a poistné produkty sa môžu stať ešte atraktívnejšími," uzatvára Kathrin Brandmeir, ekonómka Allianz Research.



TASR informovala Allianz-Slovenská poisťovňa.