Prievidzský dodávateľ pre automobilky chce prijať stovky zamestnancov

Prievidza 11. februára (TASR)- Dodávateľ pre automobilový priemysel plánuje ďalšie rozšírenie svojho strategického závodu v Prievidzi. Okrem dvojice výrobných a administratívnych hál chce vybudovať i škôlku. V metropole hornej Nitry by tak mali nájsť v horizonte nasledujúcich rokov zamestnanie ďalšie stovky ľudí.



Dostavbu existujúceho areálu závodu a rozšírenie výrobných kapacít plánuje spoločnosť Brose na pozemkoch vo svojom vlastníctve s výmerou 84.418 metrov štvorcových, v ochrannom pásme druhého stupňa liečivých minerálnych vôd v Bojniciach, vyplýva ďalej z oznámenia o zmene, ktoré predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.



V oboch výrobno-skladových halách plánuje investor zabezpečovať ľahkú výrobu a montáž plastových a kovových dielov pre automobilový priemysel. Realizáciou zámeru by mal zvýšiť výrobu o 40% oproti prvej až tretej fáze. "Dostavbou areálu a rozšírením kapacít závodu dôjde k zvýšeniu počtu zamestnancov o 800 pracovníkov vo výrobe a 160 pracovníkov v administratíve," ozrejmila firma ďalej v oznámení s tým, že k nárastu počtu pracovných síl by malo dôjsť postupne podľa inštalovaných liniek, presný počet zamestnancov bude závisieť aj od výrobného programu a firma ho spresní v ďalších fázach projektu.



Investor už zabezpečil prvú a druhú fázu svojho závodu so súvisiacou infraštruktúrou, budovať ide aj tretiu, pričom jej dokončenie plánuje v roku 2021.



Brose Prievidza, s.r.o., vznikla v marci 2015 a jej jediným spoločníkom je nemecká skupina Brose International GmbH Coburg. Skupina Brose má zastúpenie v Európe, Ázii, Amerike a Afrike. Jej produkcia sa zameriava na výrobu mechatronických komponentov a systémov pre automobilový priemysel. Svoju produkciu dodáva približne 80 značkám automobilov, viac než 40 dodávateľom elektrických motorov a mechatronických systémov pre dvere automobilov, zadné výklopné dvere a sedadlá. V Prievidzi zamestnáva stovky ľudí.



Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Prievidza dosiahla podľa posledných dostupných údajov z decembra minulého roka 4,46 %. Je dlhodobo najvyššia spomedzi všetkých okresov v Trenčianskom kraji.