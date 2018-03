Prokurátor navrhol obžalovanému z vraždy manželky aspoň 10-ročný trest

Profesor Zdenko L. tvrdiť, že manželka mu ubližovala. Mala od neho stále pýtať peniaze, musel si často požičiavať a podľa jeho slov mal v istom období zákaz zdržiavať sa v dome od 07.00 do 22.00 h.

Bratislava 15. marca (TASR) – Okresný súd (OS) Bratislava I vo štvrtok ukončil dokazovanie v prípade bývalého vysokoškolského pedagóga Zdenka L., ktorý mal pomocou vázy zavraždiť svoju manželku. Rozsudok v tejto veci padne v utorok 20. marca.



Na štvrtkovom pojednávaní odzneli záverečné reči prokurátora, obžalovaného a jeho obhajcu. „Mám za to, že dokazovaním bolo preukázané nad akúkoľvek pochybnosť, že skutku sa dopustil obžalovaný,“ uviedol okrem iného prokurátor. Vzhľadom na okolnosti samotného prípadu, s poukazom na výnimočný intelekt obžalovaného, jeho doterajší život a dosiahnuté profesijné úspechy však dal súdu na zváženie mimoriadne zníženie trestnej sadzby. „Napriek tomu navrhujem uložiť trest odňatia slobody minimálne desať rokov,“ doplnil prokurátor.



Obhajca obžalovaného taktiež zdôraznil, že „je na mieste mimoriadne zníženie trestu na maximálnu možnú hranicu zníženia, ktorú zákon pripúšťa.“



Samotný obžalovaný profesor uviedol, že veľmi ľutuje, čo spôsobil. „Veľmi ma to trápi, od toho času, ako sa to stalo, až doteraz. Nemôžem sa cez to preniesť a myslím si, že ma to bude trápiť až do smrti. Veľmi ľutujem, že sa takéto niečo stalo,“ dodal.



Samotný skutok sa stal v januári 2012 v skorých ranných hodinách. Podľa obžaloby mal Zdenko L. po predchádzajúcej slovnej hádke „plochou stranou vázy z ónyxového kameňa,“ s hmotnosťou približne 2,5 kg, najmenej dvakrát a bez predchádzajúcej výstrahy, vysokou intenzitou, udrieť do hlavy svoju spiacu manželku. Mal jej tým spôsobiť vážne zranenia, ktorým po niekoľkých mesiacoch v nemocnici podľahla. V čase skutku mal obžalovaný Zdenko L. 68 rokov a jeho manželka 61 rokov.



Podľa denníka Nový Čas mal Zdenko L. v minulosti na súde tvrdiť, že manželka mu ubližovala. Mala od neho stále pýtať peniaze, musel si často požičiavať a podľa jeho slov mal v istom období zákaz zdržiavať sa v dome od 07.00 do 22.00 h.



Okresný súd už raz v tejto veci uznal obžalovaného za vinného a odsúdil ho na trest odňatia slobody v dĺžke trvania 20 rokov. Krajský súd však toto rozhodnutie zrušil.