Prokurátor podal obžalobu na členov sýkorovcov, vrátane Kýbla

V jednom zo skutkov ide o vraždu východoslovenského bosa Róberta Holuba.

Bratislava 23. marca (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal vo štvrtok (22.3.) na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) ďalšiu obžalobu na členov bratislavskej skupiny sýkorovcov. Ide o sedem osôb, vrátane bosa skupiny Róberta L., alias Kýbla, ktoré sú obvinené z trestného činu členstva v zločineckej skupine, z trestných činov vraždy a iné.



"Prokurátor ÚŠP podal obžalobu na ŠTS v Pezinku na Róberta L., Martina B. (Veľký Rus), Jozefa R., Ivana C., Alojza K., Ladislava B. (Dlhý Laco) a Juraja H. Dva skutky sa týkajú len obvineného Róberta L. a u ostatných osôb zase ide o skutky šiestich vrážd, pokusu o vraždu a všeobecné ohrozenie a nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami," uviedla pre TASR v piatok hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



V prvom skutku ide o vraždu východoslovenského bosa Róberta Holuba. Chronologicky najprv o streľbu na neho na pumpe v Košiciach 22. septembra 1997, následne streľbu v bratislavskom hoteli Danube koncom septembra tohto istého roku. Napokon jeho zastrelenie v nemocnici na Kramároch 5. októbra 1997. "Za tieto skutky sú stíhaní Róbert L., Martin B., Jozef R., Alojz K., Ladislav B.," ozrejmila hovorkyňa ÚŠP.



Róbert L. a Ivan C. sú stíhaní ďalej za vraždu Maxima Malkarti, ktorá sa odohrala v septembri 1998 pred jeho domom v Devínskej Novej Vsi v Bratislave. Róbert L. a Ivan C. sú stíhaní aj za nedovolené ozbrojovanie. Zbrane hromadené zločineckou skupinou počas dlhšieho obdobia boli 22. apríla 2013 zaistené v garáži v Podunajských Biskupiciach v Bratislave a následne 23. apríla v záhradnej chate v Lozorne.



Za vraždu člena skupiny Tibora B., ktorá sa stala v januári 1999, je stíhaný len Róbert L, prezývaný Kýbel.



Za vraždu Jozefa Hamalu v lete 1999 v Českej republike je stíhaný Róbert L., Ivan C. a Jozef R. Pozostatky boli nájdené až v októbri 2013 v okolí Brna. Išlo o komplica Jozefa R., ktorý sa s ním podieľal na trestnej činnosti páchanej v Maďarskej republike.



Členovia skupiny sú stíhaní aj za pokus o vraždu dvoch osôb Ruskej federácie, ku ktorému došlo v októbri 1999 v blízkosti reštaurácie na Kolibe v Bratislave. Pritom došlo omylom k streľbe na automobil občanov Slovenskej republiky E. M. a Ľ. B.



Členovia skupiny sú stíhaní aj za vraždu Juraja Matzenauera, považovaného za najväčšieho bratislavského autičkára. Vražda sa odohrala na diaľničnom výjazde z Bratislavy do Senca.



Róbert L. je stíhaný aj za vraždu Róberta Pála, ktorá sa odohrala 18. novembra 2003 v Pezinku.



Za atentát v bratislavskom obchodnom stredisku Jadran sú stíhaní Róbert L., Jozef R. a Juraj H. Výbuch sa odohral v roku 2004. Trojica je stíhaná za trestný čin všeobecného ohrozenia z dôvodu uloženia výbušniny s nástražným výbušným systémom, ktorý bol aktivovaný na diaľku s úmyslom zavraždiť Iva R., ktorého považovali za vplyvného člena konkurenčnej bratislavskej skupiny takáčovcov.