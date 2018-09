Prokurátor ÚŠP už rieši obvinenú v prípade vraždy Jána Kuciaka

Polícia 44-ročnú ženu zadržala v piatok v Komárne, večer ju previezli do Nitry.

Bratislava 29. septembra (TASR) - V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej obvinili aj Alenu Z. TASR to v sobotu potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.



"Môžeme potvrdiť, že v predmetnej trestnej veci bolo osobe A. Z. vznesené obvinenie za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy formou účastníctva," uviedla Predajňová.



Doplnila, že vyšetrovateľ predložil prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podnet na podanie návrhu na vzatie uvedenej osoby do väzby. O podnete rozhodne prokurátor ÚŠP v zákonnej lehote.



Polícia 44-ročnú ženu zadržala v piatok (28.9.) v Komárne, večer ju previezli do Nitry. Podľa obyvateľov tlmočila aj pre podnikateľa Mariana Kočnera.