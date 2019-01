Mistrík a Čaputová sa stretnú s OĽaNO, Mikloško účasť ešte nepotvrdil

Matovič minulý týždeň avizoval, že pozýva trojicu kandidátov na post prezidenta Zuzanu Čaputovú, Františka Mikloška a Roberta Mistríka na rokovanie za okrúhlym stolom.

Bratislava 21. januára (TASR) - Robert Mistrík a Zuzana Čaputová sa v utorok (22. 1.) stretnú s predstaviteľmi hnutia OĽaNO, ktoré ich zavolalo na pracovný obed. Obaja pozvanie prijali. František Mikloško, s ktorým sa OĽaNO chce tiež stretnúť, zatiaľ účasť nepotvrdil. "Veríme, že František Mikloško napokon príde," povedal pre TASR predseda OĽaNO Igor Matovič.



Matovič minulý týždeň avizoval, že pozýva trojicu kandidátov na post prezidenta Zuzanu Čaputovú, Františka Mikloška a Roberta Mistríka na rokovanie za okrúhlym stolom. Stále si totiž myslí, že táto trojica by sa mala ešte pred prvým kolom navzájom dohodnúť na spoločnom zjednocujúcom kandidátovi, ktorého následne OĽaNO podporí. Stretnutie by sa malo uskutočniť v najbližších dňoch.



Záujemcovia o Prezidentský palác majú čas na podanie svojich kandidatúr do 31. januára do polnoci. Voľby prezidenta SR sa budú konať 16. marca. V prípade nezvolenia hlavy štátu v prvom kole sa uskutoční druhé, ktoré sa bude konať 30. marca.