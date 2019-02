R. Švec: Prezident musí poukázať na tých, ktorí narúšajú záujmy SR

Prečítajte si rozhovor s politológom a predsedom občianskeho hnutia Slovenské hnutie obrody (SHO) Róbertom Švecom.

Nitra 28. februára (TASR) – Róbert Švec sa o pozíciu prezidenta SR uchádza ako nezávislý kandidát. Je vyštudovaný politológ a viac ako 15 rokov je predsedom občianskeho hnutia Slovenské hnutie obrody (SHO). Má 42 rokov a v súčasnosti je zamestnancom SHO, kde sa podľa vlastných slov naplno venuje občianskym aktivitám.



-Sú kompetencie prezidenta dostatočné alebo by ich mal mať viac? Ak viac, ktoré napríklad?-



S veľkým záujmom sledujem diskusie niektorých prezidentských kandidátov, ktorí hovoria o tom, že by prezident Slovenskej republiky mal mať väčšie kompetencie. Ja si ale myslím, že v súčasnom právnom aj politickom systéme sú kompetencie prezidenta SR dostatočné.



-Čo považujete za najdôležitejšiu a najpodstatnejšiu úlohu prezidenta SR a čo za najvýznamnejšiu kompetenciu?-



Som presvedčený o tom, že prezident SR musí mať dlhodobú víziu nášho štátu, túto víziu musí aktívne občanom predkladať a, pravdaže, musí to byť človek, ktorý dokáže spájať všetkých lojálnych občanov našej vlasti. Jeho veľmi dôležitou úlohou je však aj to, aby nebojácne, priamo a vecne dokázal poukázať na aktivity alebo jednotlivcov, ktorí narúšajú záujmy Slovenskej republiky a narúšajú koncepciu štátu Slovákov a všetkých občanov Slovenskej republiky.







-Hlavnou témou tohto obdobia je výber nových ústavných sudcov. Hoci väčšina politikov od začiatku hovorila, že je potrebné čo najskôr obsadiť voľné miesta, nestalo sa tak a v Smere je navyše názor, že by nových ústavných sudcov nemal vymenovať Andrej Kiska, ale nový prezident. Čo si o tom myslíte vy? Ako vnímate takýto postoj politikov a ich správanie sa voči ústavnému súdu, a v neposlednom rade k hlave štátu?-







Ja sa domnievam, že je to taká politická hra a politikárčenie nehodné Národnej rady SR. My na Slovensku vyše 20 rokov počúvame z úst štandardných politikov o tom, aké je dôležité, aby súdnictvo bolo apolitické a odpolitizované, a pritom tí istí štandardní politici nám dnes ponúkajú napríklad na miesta ústavných sudcov aktívnych politikov. To som vždy odmietal, odmietam a odmietať budem. Ja som presvedčený o tom, že súdnictvo a ústavný súd musia byť odpolitizované, a pre mňa ústavný súd musí byť a je posvätná pôda, kde budú pôsobiť tí najlepší právnici zo Slovenskej republiky. To, čo sa dialo v národnej rade, pokiaľ ide o voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu, považujem za politikárčenie a veľkú nehoráznosť.



-Ak by ste sa stali prezidentom, čo by ste chceli, aby po vás v paláci zostalo?-



Bol by som veľmi rád, keby v ten deň, keď budem odchádzať z Prezidentského paláca a skončí sa mi mandát prezidenta SR, si Slováci mohli nahlas povedať, Róbert Švec, to bol pán prezident, pre ktorého vždy boli na prvom mieste záujmy občanov a Slovenskej republiky.



-V Prezidentskom paláci býva deň otvorených dverí, kde sa ľudia môžu stretnúť s prezidentom. Niektorí kandidáti hovoria, že sa chcú s občanmi stretávať viac, hovorí sa aj o možnosti mať akýsi deň otvorených dverí raz v mesiaci. Aký je váš postoj? Ako budete udržiavať kontakt s ľuďmi?-







Domnievam sa, že tá iniciatíva, aby raz za mesiac bol deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci, je len taký politický marketing, taký politický folklór a nie je to úprimné od kandidátov na prezidenta SR. Jednou z hlavných úloh prezidenta je byť v neustálom kontakte s občanmi SR, aby mal spätnú väzbu. Ja si nemyslím, že na to musí byť jeden deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci, ja ako prezident SR vždy, keď mi to pracovné povinnosti dovolia, budem navštevovať slovenské kraje, slovenské regióny a budem s občanmi hovoriť, budem sa ich pýtať, budem od nich chcieť silnú spätnú väzbu, aby povedali, čo sa im nepáči, čo by chceli zlepšiť, poprípade, s čím sú spokojní. Takže toto je moje poslanie ako prezidenta SR a tejto úlohy sa chcem aktívne zhostiť.



Profil prezidentského kandidáta Róberta Šveca



Róbert Švec ide do prezidentských volieb ako občiansky kandidát s podporou Slovenského hnutia obrody, ktorého je predsedom. Róbert Švec sa narodil 21. augusta 1976 v Nitre. Vzdelával sa na Trnavskej univerzite na katedre politológie. V súčasnosti zastáva funkciu predsedu národne orientovaného občianskeho združenia s názvom Slovenské hnutie obrody (SHO). Vyštudovaný politológ patrí medzi prvých signatárov hnutia, ktoré sa netají sympatiami k Slovenskému štátu.



Politický subjekt SHO je orientovaný euroskepticky a požaduje odchod Slovenska z euroatlantických štruktúr. Predstavitelia hnutia pravidelne vystupujú na demonštráciách proti NATO, ale aj na akciách organizovaných pravicovými extrémistami. Švec je zároveň rivalom a kritikom predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu.



Robert Švec oznámil svoju kandidatúru v prezidentských voľbách 27. mája 2018 tlačovou správou, ktorú poslal médiám. "Rozhodol som sa vypočuť výzvu členov občianskeho združenia Slovenské hnutie obrody a veľkého množstva zodpovedných občanov našej vlasti a budem kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky. Na prezidenta nášho štátu budem kandidovať ako občiansky kandidát s podporou Slovenského hnutia obrody," informoval.



Ako tiež uviedol pri tejto príležitosti, Slovensko potrebuje reštart a obrodu, v ústavných funkciách vlastencov. Podľa Šveca netreba viac Európy. "Slovensko nepotrebuje viac fiktívnej európskej cesty. Slovensko potrebuje viac Slovenska, naša vlasť potrebuje slovenskú cestu," doplnil.



So svojím SHO by chcel preraziť aj vo voľbách do národnej rady. Hárky s 18.261 podpismi odovzdal Róbert Švec v parlamente 28. januára. "Chcel by som vrátiť Slovákom nádej a vieru v to, že máme na omnoho viac, ako momentálne zažívame v Slovenskej republike," uviedol.