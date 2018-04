Robot na recepcii v hoteli odpovedá na často sa opakujúce otázky

Využívanie robotov v sektore služieb, ako je cestovný ruch, kde zamestnancov niekedy zaťažujú jednoduché a okrajové úlohy, stúpa.

Rím 2. apríla (TASR) - Robby Pepper môže odpovedať na otázky v taliančine, angličtine a nemčine. Ide totiž o prvého humanoidného robota, ktorý bude túto sezónu slúžiť na recepcii v hoteli pri talianskom jazere Garda. Jeho úlohou bude odpovedať na jednoduché, často sa opakujúce otázky a odbremeniť zamestnancov, ktorí sa budú môcť venovať iným povinnostiam.



Počas jednej z prvých "pracovných zmien" Robbyho Peppera, jeden z hostí hotela Mihail Slanina z Moldavska, zablahoželal robotovi k jeho schopnostiam. "Je to ako skutočná osoba, je naozaj dobrý," vyhlásil.



Robbyho vyvinula japonská firma Softbank Robotics a naprogramovala ho talianskou spoločnosťou pre digitálne služby Jampaa, aby dokázal odpovedať na celý zoznam otázok, napríklad, kde sa nachádzajú kúpele či reštaurácia, a odkedy dokedy majú otvorené. Letná turistická sezóna určite prinesie Robbymu aj nečakané otázky, nehovoriac o rôznych prízvukoch. To pomôže otestovať a zlepšiť jeho fungovanie, rozšíriť mu vedomosti, slovnú zásobu a schopnosť odpovedať.



Využívanie robotov v sektore služieb, ako je cestovný ruch, kde zamestnancov niekedy zaťažujú jednoduché a okrajové úlohy, stúpa. Väčšina z nich sú humanoidné verzie služieb Alexa alebo Siri. Predstavujú ďalší vývoj na ceste k väčšej automatizácii.



Medzinárodná federácia robotiky, ktorá sídli vo Frankfurte nad Mohanom, predpovedá, že predaj robotov v sektore služieb sa bude zvyšovať o 20 až 25 % ročne do roku 2020 z približne 79.000 v minulom roku. Zahŕňa rôzne kategórie, ako sú obranné roboty, upratovacie roboty, medicínske roboty a roboty logistických systémov. V roku 2016 bolo predaných len 7200 robotov pre služby verejnosti, ako je napríklad Pepper spoločnosti Softbank, ktoré sa používali na mobilné usmernenie a informácie. To znamená, že vlani sa ich predaj zvýšil až o 135 %.



Používanie robotov pre služby zákazníkom je zatiaľ málo praktické, lebo umelá inteligencia ešte nedosiahla dostatočnú úroveň. Ich súčasné limity najlepšie dokazuje skutočnosť, že najvyspelejšie firmy v oblasti umelej inteligencie v súčasnosti takéto roboty nevyrábajú.



Na to, aby sa výroba humanoidných robotov posunula dopredu, je však potrebné zhromaždiť údaje. Giorgio Metta, zástupca riaditeľa na talianskom technologickom inštitúte, ktorý je financovaný vládou, predpovedá, že skutočný posun nastane až vtedy, keď servisné roboty dokážu autonómne vyzdvihnúť a premiestňovať predmety, alebo doručovať drobné predmety či dokumenty z kancelárie do kancelárie. Roboty sa tiež používajú v bezpečnostných službách, napríklad v obchodných centrách, na vyhodnocovanie anomálií, ako sú zabudnuté tašky alebo na monitorovanie, kde sa zákazníci zhromažďujú.



Ich prijatie zo strany verejnosti je dôležitým faktorom. Zatiaľ sa roboti využívajú najmä v Spojených štátoch a Japonsku v obchodných centrách a pre služby zákazníkom. V Európe sú raritou.



Klienti v obchode s potravinami v Škótsku sa postarali o to, že jeden robot, jednotka Softbank Pepper s názvom Fabio, prišiel o prácu, pretože s ním neboli ochotní komunikovať. A bezpečnostný robot, ktorý hliadkoval minulý rok v kancelárskom komplexe vo Washingtone, vzbudil neželanú pozornosť, keď sa prevrátil do fontány.