SAPI: Súčasné nastavenie G-komponentu nie je v súlade s pravidlami EÚ

Bratislava 21. júla (TASR) – G-komponent, tak ako je nastavený v SR, nie je v súlade s európskou legislatívou. Skonštatoval to zástupca Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI) Ján Karaba s tým, že na európskej úrovni sa riešia v prvom rade cezhraničné toky, nie vnútroštátna výroba.



Platba za prístup do distribučnej siete, tzv. G-komponent, je podľa Karabu nesystémovým riešením slovenského regulátora. Na európskom stupni sa to podľa neho nastavovalo na tranzitnú, teda prenosovú úroveň, ktorá rieši primárne cezhraničné toky, nie vnútroštátnu výrobu.



"A nastavovalo sa to na úroveň, ktorá je naviazaná na megawatthodiny (MWh) energie vyrobenej, nie na kapacitu, ktorú má výrobca pripojiť do siete, teda na úroveň 0,5 eura na MWh. To bolo odporúčanie, do takejto úrovne mal byť ten G-komponent," priblížil Karaba s tým, že výrobcovia zo slnečnej energie platia v súčasnosti 20 eur za MWh.



V súčasnosti sa vyhodnocuje medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Novela obsahuje aj inštitút neoprávneného dodávania do sústavy, pri ktorom vzniká povinnosť výrobcov mať zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy. Na základe tejto zmluvy musia výrobcovia platiť poplatok, tzv. G-komponent.