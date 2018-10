SAV: Ku skvalitneniu života cukrovkárov pomôžu pankreatické ostrovčeky

Cukrovka postihuje asi desať percent svetovej populácie, pričom znižuje kvalitu a dĺžku života.

Bratislava 12. októbra (TASR) - Pankreatické ostrovčeky by mali pomôcť ku skvalitneniu života cukrovkárov. Nový spôsob kontroly hladiny cukru v tele diabetických pacientov vyvíja výskumný tím pod vedením riaditeľa Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied (SAV) Igora Lacíka. Informovala o tom hovorkyňa SAV Monika Hucáková.



"Ide o transplantáciu pankreatických ostrovčekov, ktoré sú chránené pred imunitným systémom obalením (enkapsuláciou) v polymérnych mikrokapsulách a ktoré tak môžu dlhodobo kontrolovať fyziologickú hladinu cukru bez použitia škodlivých imunosupresív," uviedla Hucáková.



Cukrovka podľa Hucákovej postihuje asi desať percent svetovej populácie, pričom znižuje kvalitu a dĺžku života. Tieto negatívne dosahy by podľa nej mohla eliminovať transplantácia funkčných pankreatických ostrovčekov chránených pred imunitným systémom polopriepustnou membránou. Ústav polymérov SAV získal na tento výskum uplynulý rok prestížny dvojročný projekt financovaný Enkapsulačným konzorciom JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation). Ide o vedúcu globálnu organizáciu, ktorá podporuje výskum cukrovky I. typu.



Predklinické experimenty plánuje v blízkom období skupina slovenských vedcov spolu so zahraničnými partnermi. Mikrokapsuly budú testovať v organizmoch primátov. Do tela makakov budú implantovať mikroenkapsulované ostrovčeky obalené polopriepustnou polymérnou membránou vyvinutou v Ústave polymérov SAV.



"Náš systematický prístup testovania desiatok variánt tzv. multikomponentných mikrokapsúl je možné pokladať za unikátny oproti prístupu ostatných tímov vo svete, pretože poskytuje možnosť optimalizácie mikrokapsúl na základe transplantačných výsledkov. Nedávne výsledky z transplantácie enkapsulovaných ľudských ostrovčekov do diabetických myší poukazujú na to, že naša stratégia k nájdeniu vhodných biokompatibilných mikrokapsúl je veľmi nádejná," uviedol Lacík. Vyvíjané mikrokapsuly však musia byť podľa neho kompatibilné a telo ich musí prijať. Uviedol tiež, že by nemali ovplyvňovať imunitný systém. Enkapsulované ostrovčeky by mali byť životaschopné s dlhodobou funkčnosťou.



Okrem slovenského Ústavu polymérov SAV sa do projektu zapojili CellTrans, Chicago (USA), NTNU Trondheim (Nórsko) a Ústav makromolekulární chemie Akadémie věd Českej republike, v.v.i. v Prahe.