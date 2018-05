Polymérni vedci sú súčasťou medzinárodného projektu NANO2DAY

Jeho cieľom je nájsť nové materiály a technológie s vyššou výkonnosťou, efektívnosťou, kvalitou a úsporami nákladov.

Bratislava 30. mája (TASR) - Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied (SAV) sa stal súčasťou medzinárodného projektu NANO2DAY. Vedci budú v projekte systematicky skúmať nanokompozity pre elektroniku, pokročilé konštrukčné komponenty a pre aplikácie v leteckom priemysle. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.



Podľa slov koordinátorky projektu Márie Omastovej z Ústavu polymérov SAV cieľom je nájsť nové materiály a technológie s vyššou výkonnosťou, efektívnosťou, kvalitou a úsporami nákladov v rôznych aplikáciách, ako sú solárne články, batérie či ochrana proti elektromagnetickému žiareniu. "Systematickým skúmaním máme ambíciu vyvinúť nové multifunkčné kompozity s vynikajúcimi elektrickými a mechanickými vlastnosťami zamiešaním nanočastíc MXenov do polymérnych matríc," vysvetlila Omastová.



Do riešenia projektu sa zapojilo 11 partnerov. Päť partnerov je z výskumnej oblasti z Litvy, Lotyšska, Dánska, Švédska a Slovenska, štyria partneri sú firmy a dve inštitúcie z tzv. tretích krajín, univerzity z Bieloruska a USA. Slovensko zastupujú v projekte pracovníci z oddelenia kompozitných materiálov Ústavu polymérov SAV.



NANO2DAY je projekt Horizontu, ktorý trvá od mája 2018 do apríla 2022. Jeho celý názov je Multifunkčné polymérne kompozity dopované novými 2D nanočasticami pre pokročilé aplikácie. Tento typ projektu je založený na spoločných výskumných a inovačných aktivitách partnerov.