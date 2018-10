SAV udelí čestný titul poprednému svetovému vedcovi J. Klafterovi

Klafter je odborníkom v oblasti fyzikálnej chémie a tiež autorom takmer 400 vedeckých článkov a 18 publikácií. Získal množstvo ocenení.

Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) v utorok udelí čestný titul Doctor honoris causa poprednému svetovému odborníkovi na oblasť fyzikálnej chémie, profesorovi Josephovi Klafterovi z Telavivskej univerzity. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.



"Profesor Joseph Klafter pôsobí od roku 2009 na čele najvýznamnejšej univerzity v Izraeli, ktorá je zároveň v celosvetových rebríčkoch na prvých priečkach najlepších univerzít sveta. SAV si ho v utorok uctí a rozhodla sa udeliť mu čestný titul Doctor honoris causa. Aj táto pocta svedčí o spolupráci, ktorú nadviazala SAV s jednou z najprestížnejších univerzít na svete," uviedla Hucáková.



Klafter je odborníkom v oblasti fyzikálnej chémie a tiež autorom takmer 400 vedeckých článkov a 18 publikácií. Získal množstvo ocenení vrátane Humboldt Prize, the Weizmann Prize for Sciences, the Rothschild Prize in Chemistry a the Israel Chemical Society Prize. V uplynulom roku sa stal predsedom Izraelskej rektorskej asociácie.



Slovenská akadémia vied mu slávnostne udelí titul Doctor honoris causa v utorok na Úrade SAV na Štefánikovej ulici v Bratislave. Slávnostný akt bude súčasťou dvojdňovej konferencie SAV a Telavivskej univerzity, ktorá sa bude konať v Bratislave.